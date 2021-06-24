Служба "Милосердие" запустила проект для детей-сирот с нарушениями развития

Научить особенных детей есть, ходить, общаться со взрослыми решили сотрудники и волонтеры проекта "Сопричастие", взяв под опеку 12 сирот с множественными нарушениями развития.

Православная служба помощи "Милосердие" запустила этот проект, в котором у детей, проживающих в московском государственном центре социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Дом детей", появляется свой "личный взрослый".

Методика сопровождения особых детей основывается на принципах и инструментах, разработанных в другом проекте службы "Милосердие". Раз в год для каждого ребенка проводится консилиум с участием специалистов разных направлений и "личного взрослого" - близкого человека, который помогает познавать окружающий мир, проявлять индивидуальность и способствует освоению в обществе других людей. На консилиуме команда отмечает изменения физического состояния и уровня развития навыков ребенка за прошедший год, формулирует цели развития и плановые мероприятия для подопечного.

- Сопровождение детей-сирот с особенностями развития требует особых знаний и навыков, - говорит руководитель "Сопричастия" Александра Мартынова. - Двигательные, интеллектуальные и иные нарушения в случае наших ребят осложняются наличием нарушения привязанности, свойственного всем сиротам. Поэтому одних занятий с психологами, инструкторами адаптивной физкультуры и другими специалистами недостаточно. Необходимо индивидуальное сопровождение каждого ребенка близким взрослым человеком, который установит доверительные отношения и поможет ребенку поверить в себя, захотеть расти и развиваться".