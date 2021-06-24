У вокалиста Blink-182 Марка Хоппуса обнаружен рак

49-летний американский музыкант Марк Хоппус, басист и вокалист культовой калифорнийской поп-панк-группы Blink-182, признался, что у него рак.

"В течение последних трёх месяцев я прохожу химиотерапию из-за рака​​​. У меня рак. Это - отстой, и мне страшно, но в то же время мне очень повезло с потрясающими врачами, семьей и друзьями, которые помогают мне справиться с этим", - написал музыкант на своей странице в Twitter.

"Впереди - месяцы лечения, но я стараюсь сохранять надежду и позитивный настрой. С нетерпением жду момента, когда избавлюсь от рака и увижу вас всех на концерте. Всех люблю", - говорится в обращении музыканта.

Марк Аллан Хоппус - музыкант, продюсер и телеведущий. Как актёр появлялся, в частности, в "Американском пироге".

Помимо Blink-182, известен по проектам +44 и Simple Creatures.