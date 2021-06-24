Ученый обозначил примерные сроки борьбы с коронавирусом

Бороться с новой коронавирусной инфекцией в мире придется как минимум до начала 2022 года. Такой прогноз дал один из самых лучших в Индии докторов по лечению болезни легких Арвинд Кумар, передает РИА Новости.

"В Индии должны быть готовы к тому, что такая жизнь продолжится по крайней мере в оставшиеся месяцы 2021 года, если не в первые месяцы 2022 года. Такая же ситуация ждет и весь мир", - отметил он.

Кумар пришел к такому выводу, потому что более 90 процентов населения в мире еще не вакцинировались. Пока же массовая вакцинация наблюдается только в США и Европе.

"Так что я не вижу возможности исчезновения коронавируса в ближайшее время", - добавил ученый.