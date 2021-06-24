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24.06.2021 10:21
Рубрика: Общество

Кинологи дали советы по уходу за собаками в жару

Текст: Николай Грищенко

Обрушившийся на европейскую часть России летний зной тяжело переносят не только жители Москвы и других регионов, но и домашние животные. Воздействие палящего солнца может представлять большую опасность для здоровья собак, поэтому ветеринары советуют внимательно следить за состоянием питомца в жаркие дни.

Фото: Юлия Суконкина
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рекомендует в жаркие дни поменять график прогулок, чтобы оградить собаку от длительного нахождения на солнце, исключить физические нагрузки и чаще поить животное водой.

Категорически не рекомендуется стричь собаку наголо, так как шерсть защищает животное от прямых солнечных лучшей и перегрева. Если пса коротко подстричь, то собака рискует получить ожоги и тепловой удар.

"Некоторым собаководам кажется, что, облив собаку водой, можно помочь ей в жару, но так вы только навредите: тепло начнет испаряться и получится водяная баня. В жару достаточно вычесывать подшерсток почаще и смачивать лапы и нос прохладной водой", - советует кинолог.

Собаковод также советует, если температура воздуха выше 30 градусов, выгуливать домашнего питомца ранним утром или поздним вечером. Дабы прогулки по раскаленному асфальту не привели к ожогу подушечек лап.

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