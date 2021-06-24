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24.06.2021 10:00
Рубрика: Экономика

Поставили на учет

Усилен контроль за производством медицинского спирта
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
Полгода назад вступили в силу поправки в федеральные законы № 171-ФЗ и 61-ФЗ, регулирующие производство и оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).
Жидкие формы лекарственных препаратов тоже производятся по строгим правилам GMP. Фото: РИА Новости Жидкие формы лекарственных препаратов тоже производятся по строгим правилам GMP. Фото: РИА Новости
Жидкие формы лекарственных препаратов тоже производятся по строгим правилам GMP. Фото: РИА Новости

Непрерывный учет производства и оборота фармацевтической субстанции фиксируется системой учета ЕГАИС и отслеживается на всех этапах производства, отгрузки, перевозки и получения фармацевтической субстанции фармфабриками.

На протяжении первой половины 2021 года производитель фармацевтической субстанции отмечает усиление контроля государственных органов за своим предприятием, но при этом предприятие выполняет все плановые отгрузки.

Так, российская фармацевтическая компания АО "РФК" в первом полугодии в полной мере обеспечила потребности рынка в фармацевтической субстанции спирте этиловом (этаноле).

В июне 2021-го бенефициарным владельцем "РФК" стала госкорпорация "Ростех" - одна из крупнейших промышленных компаний России, объединяющая более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.

Ключевые направления деятельности госкорпорации - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн "Калашников", НПО "Микроген", ФОРТ и др. "Ростех" активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

"Новый акционер в лице госкорпорации "Ростех" в рамках развития компании "РФК" - это стратегически важный этап в решении тех задач в фармацевтической отрасли, которыми мы занимаемся уже много лет. Объединяя наши компетенции, возможности и опыт мы сможем вывести на рынок новые продукты и составить конкуренцию зарубежным поставщикам на внутреннем рынке", - рассказал генеральный директор АО "РФК" Владимир Верескунов.

Производимая компанией "РФК" субстанция является главной составляющей многих необходимых лекарственных препаратов, в том числе вакцин

К концу 2021 года "РФК" планирует запустить производство фармацевтической субстанции "Этанол абсолютированный 99,5%" в рамках реализации совместного проекта с компанией "Фармстандарт". Субстанция уже зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств, а промышленное производство планируется начать в 3-4 квартале этого года. Сегодня фармацевтические производители вынуждены закупать абсолютированный спирт за границей, цена на него зависит от колебаний валютных курсов.

"В этой связи выражаем надежду на эффективную и оперативную работу всех структур, задействованных в реализации программы по импортозамещению для скорейшего начала производства отечественного абсолютированного этанола", - отметил Верескунов Владимир.

К декабрю 2021 года также планируется завершить процедуры по вхождению в структуру компании "РФК" еще нескольких крупных предприятий, в том числе в новых для компании направлениях.

Справка

Российская фармацевтическая компания АО "РФК" ведет свою деятельность с 2007 года и в течение короткого времени зарекомендовала себя как надежный поставщик фармацевтических субстанций спирта этилового (этанола) и лекарственных препаратов антисептического действия, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Получаемая фармацевтическая субстанция используется компанией не только для производства собственных готовых лекарственных форм. Ее активно закупают ведущие предприятия фармацевтической отрасли России и иностранные компании для производства собственных лекарственных средств.

Производимая субстанция является главной составляющей многих лекарственных препаратов, в том числе закупается производителями вакцин и используется в производстве жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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