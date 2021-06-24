В Британии выявлен рекордный показатель заражений ковидом второй день подряд

В Британии, где активно распространяется так называемый "индийский" (или "дельта") штамм коронавируса, отмечают рекордные показатели заболеваемости - самые высокие за последние полгода. Об этом сообщает BBC.

Второй день подряд число новых заболевших превышает 16 тысяч человек. За последние сутки их было выявлено 16700. При этом умер 21 подданный королевства. Всего жертвами ковида с начала пандемии стали более 120 тысяч жителей Альбиона.

Сегодня полную вакцинацию в стране прошли более 31 миллиона человек. Как известно, в Британии прививают от "короны" препаратом AstraZeneca ("Оксфордская вакцина") и американо-немецкой Pfizer/BioNTech.