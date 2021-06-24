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24.06.2021 03:11
Рубрика: В мире

В Греции отменено обязательное ношение масок на улице в 40-градусную жару

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Греции с 24 июня отменяется обязательное ношение масок на улице. Власти страны объяснили такое решение улучшением эпидемиологической ситуации, а также установившейся 40-градусной жарой.

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Жителей страны обязали повсеместно носить маски еще в ноябре прошлого года, отсутствие их грозило штрафом. В последние недели полиция уже не штрафовала, однако многие греки ходят в масках даже в жару, пишет РИА Новости.

По мнению эпидемиологов, "высокие температуры последних дней явно затрудняют использование маски". Прежде, чем принять решение об их отмене, специалисты изучили эпидемиологические данные, охват населения вакцинацией, а также циркуляцию мутировавших штаммов вируса. "Мы ни в коем случае не хотим дать послание, что мы выбрасываем маску", - отметила член комиссии эпидемиологов Вана Папаевангелу, добавив, что маска "должна всегда быть с нами, как бумажник, как ключи, как мобильный телефон".

Греческое правительство сохранило обязательно ношение маски во всех помещениях, в общественном транспорте, на паромах и в самолетах, на рабочих местах. На улице можно передвигаться без маски, если нет скопления людей.

Следующие шаги по снятию ограничений в Греции ожидаются 28 июня.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

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