В Индии умер первый пациент, заразившийся штаммом "дельта плюс"

Умер первый человек от нового индийского штамма коронавируса "дельта плюс", пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление властей индийского штата Мадхья-Прадеш.

В материале отмечается, что именно эта мутация сегодня вызывает наибольшее беспокойство. Она произошла от ранее известного индийского штамма "дельта", отличается от него повышенной заразностью, более серьезными осложнениями, устойчивостью к антителам уже переболевших граждан и выработанных некоторыми вакцинами. Могут ли противостоять этому штамму российские препараты, еще предстоит выяснить. Исследования уже проводятся.

Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 июня сообщила, что в Россию этот вариант коронавируса пока не попал. Сегодня он выявлен в пяти странах. В самой Индии случаев заражения штаммом "дельта плюс" зарегистрировано около 40 .

Отмечается, что индийская женщина, которая заразилась им, умерла 23 мая, о ее заболевании стало известно после проведения анализов. От коронавируса она привита не была.