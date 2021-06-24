В Историческом музее наградили лучших знатоков истории войны

В Государственном историческом музее наградили лауреатов "Диктанта Победы". Это двадцать человек, кто ответил на все тестовые задания в самый короткий срок. Одной из наград для них станет приглашение на Парад Победы.

"Ровно 76 лет назад здесь на Красной площади состоялся исторический Парад Победы, - заявил, открывая церемонию награждения победителей "Диктанта Победы", председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. - Сегодня мы отдаем дань памяти миллионам бойцам и командирам Красной Армии, труженикам тыла, партизанам, подпольщикам, разведчикам, которые с каждым днем Великой Отечественной войны приближали победу и победили, освободив и нашу страну, освободив от нацизма Европу и весь мир".

В 2021 году вопросы диктанта были посвящены истории начала Великой Отечественной войны, 80-летие которого отметили в России и других странах. Акция объединила полтора миллиона человек. 800 тысяч смогли написать тест в очном формате на 16,5 тысячи площадках. В том числе на Эльбрусе, в биосферном заповеднике "Командорский" на Камчатке, на крейсере "Аврора", в заповедниках Хакасии, Красноярского и Краснодарского краев.

Центральная площадка по традиции расположилась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Очно диктант писали в 30 странах мира, среди них - Армения, Афганистан, Вьетнам, Израиль, Португалия, Румыния, Сербия, Польша и Турция.

"Каждый участник акции диктанта может считать себя победителем, - сказал на награждении председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. - "Диктант Победы" третий год объединяет миллионы граждан нашей страны и целого ряда зарубежных стран. Сегодня мы вручаем награды и призы победителям, но хотел бы подчеркнуть, что среди участников нет побежденных. "Диктант Победы" - это уникальная возможность почувствовать каждому свою сопричастность к великой истории Отечества".

По мнению координатора проекта "Историческая память" Александра Хинштейна, участвуя в акции, люди заявляют: события Великой Отечественной войны и российской истории для них не пустой звук! "Мы, организаторы, очень рады тому, что акция наращивает свои обороты, что количество участников растет с каждым годом. Это значит, что мы на правильном пути. "Диктант Победы" интересен людям, и эта акция по праву считается и становится всенародной. Максимальное количество - 25 баллов из 25 возможных - набрали 6133 участника, самому молодому финалисту - 12 лет, самому пожилому - 84 года", - рассказал Хинштейн.

Самому молодому финалисту "Диктанта Победы" - 12 лет, самому пожилому - 84 года

В число победителей "Диктанта Победы" в 2021 году вошли люди самых разных профессий - преподаватель техникума, военнослужащий, учитель начальных классов, школьник, директор детско-юношеской спортшколы, сотрудник библиотеки для слепых и слабовидящих.

Справка "РГ"

"Диктант Победы" проходил в 2021 году в третий раз. Организаторы акции - Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы".