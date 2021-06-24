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24.06.2021 15:07
Рубрика: В мире

В Китае рекордно вырос уровень доверия к правительству

В Китае неуклонно растет уровень доверия к правительству и национальной системе государственного управления, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Опубликованные в мае результаты общенационального опроса, проведенного в КНР Йоркским университетом в партнерстве с китайскими вузами, свидетельствует: уровень доверия к центральным властям подскочил до невероятных 98 процентов.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Проведенное ранее исследование Калифорнийского университета показало, что в китайском обществе стремительно растет уверенность в собственном политическом строе. На вопрос "Предпочитаете ли вы политическую систему Китая другим?" в июне 2019-го утвердительно ответило 70 процентов респондентов, а в мае 2020-го - уже 83.

Фото: iStock
Китай продолжает создавать сообщество с единой судьбой

Абсолютно все наблюдатели уверены в том, что секрет роста популярности правительства и Компартии Китая - в высокой способности к общественной мобилизации и эффективных ответах на такие масштабные кризисы, как эпидемия COVID-19. Как ранее заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, "Я никогда в жизни не видел такой способности к мобилизации…　Китайская скорость, китайский масштаб и китайская эффективность - вот преимущества китайской системы".

За прославленной китайской эффективностью стоит более глубинная, системная причина, уверен профессор высшей партийной школы ЦК КПК Чжэн Хуань. По его словам, она кроется в высокой способности правящей Коммунистической партии Китая к построению общенационального общественного консенсуса.

"Китай - это густонаселенная, многонациональная страна с огромной территорией и не менее значимыми межрегиональными различиями. Все это делает достижение общенациональной солидарности непростой задачей. Это прекрасно видно по истории последних тысячелетий, богатой междоусобицами и расколом", - отмечает эксперт. По его словам, главный успех Компартии - именно в построении и способности поддерживать национальное единство и согласие. "Компартии путем транспарентной информационной политики и оперативной организации работы на местах удалось поддержать общественный консенсус даже во время неразберихи, вызванной стремительным распространением COVID-19. В других странах этого не произошло. По результатам глобального соцопроса Pew Center, в большинстве стран три четверти респондентов признали, что эпидемия COVID-19 внесла серьезный раскол в общество", - отмечает эксперт.

"Таким образом, пока скрытые общественные конфликты подрывают западные страны изнутри, Китай сегодня может об этом не беспокоиться. Именно это является истоком высокой способности КНР к общественной мобилизации, именно это позволяет стране не отвлекаться на междоусобицы и сосредоточиться на обеспечении поступательного развития, как экономического, так и социального", - заключает профессор.

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