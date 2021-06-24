В Минэкономразвития назвали наиболее успешные отрасли производства

Основным драйвером восстановления промышленного производства после пандемии стали обрабатывающие отрасли, следует из доклада Минэкономразвития.

В документе отмечается, что их рост к маю 2020 года составил 11,4%, а к маю 2019-го - 6,3%.

Отдельно в нем выделяются химическая промышленность, объемы производства которой выросли на 16,7% к маю 2019 года, а также металлургического комплекса, показавшего рост на 8,7% к маю 2019 года. В деревообрабатывающей промышленности уровень мая допандемийного года превышен на 12,4%, в легкой промышленности - на 7,0%, в пищевой промышленности - на 5,7% , в машиностроительном комплексе - на 3,1%.

В ведомстве также обратили внимание, что после продолжительного снижения с апреля наметились тенденции роста и в нефтепереработке. В мае показатели превышены более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. А вот добыча полезных ископаемых продолжает снижаться - минус два процента к маю 2019 года.

В целом же промышленное производство в мае 2021 года к аналогичному периоду прошлого года выросло на 11,8%. А с января по май, по данным Росстата, оно увеличилось на 3,2%.