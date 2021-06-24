В Москве на следующей неделе похолодает на 15 градусов

После 35-37-градусных рекордов температуры в следующей вторник температура воздуха в столичном регионе может опуститься сразу на 10-15 градусов, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

- В пятницу в столичном регионе плюс 35 градусов, в субботу - плюс 34 градуса. В воскресенье - плюс 33 градуса. В понедельник - не выше плюс 31 градуса. Во вторник - плюс 22-27 градусов. А дальше снова повышение температуры, - уточнила синоптик.

В следующую среду, по предварительным расчетам, ожидается плюс 25-30 градусов. Что касается осадков, то по ним синоптики пока дают более осторожные прогнозы. "Есть вероятность небольших осадков в воскресенье. Но пока это вопрос дискуссионный. В понедельник могут пройти локальные дожди. Как и во вторник, когда ожидается кратковременное ослабление субтропической жары", - отметила Паршина.