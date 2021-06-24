В МВД назвали основные уловки мошенников, на которые попадаются россияне

Россияне попадаются на шесть основных видов телефонного мошенничества, рассказали в пресс-центре МВД. Чаще всего в сетях аферистов оказываются пожилые и доверчивые люди, отметили в ведомстве.

"Сообщения по телефону о попавших в беду родственниках - главный инструмент давления мошенников, когда в ход идут запугивания. Далее в разговор вступает якобы сотрудник правоохранительных органов, который говорит, что для решения вопроса необходима определенная сумма денег. В такой ситуации надо прервать разговор и перезвонить человеку, который якобы попал в беду", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В МВД посоветовали также не звонить по незнакомым номерам. Участились случаи, когда жертве на мобильный телефон приходит сообщение с просьбой перезвонить. Причина может быть любой - от помощи другу до проблем с банковской картой. После того как потерпевший перезванивает, его долго держат на линии, а в это время со счета уходят средства.

На третьем месте в списке уловок - телефонные вирусы. Это когда абоненту приходит сообщение с просьбой перейти по ссылке, после этого и происходит списание денег. Часто мошенники используют всевозможные акции и литореи для прикрытия своей деятельности и обмана людей. В этих случаях для получения приза просят сообщить данные карты. Предоставив сведения человек не только не получает обещанной награды, но и лишается своих средств.

Насторожить должна также любая упрощенная процедура изменения тарифных планов мобильного оператора. В этом случае стоит обязательно перезвонить по номеру горячей линии своей компании для уточнения этой информации или самому открыть соответствующие разделы на официальном сайте оператора. И замыкает шестерку основных уловок аферистов - SМS-просьба о помощи. Такому варианту, сказали в МВД, особенно трудно противостоять пожилым или слишком юным владельцам телефонов.