В правительстве готовят новые подходы по сдерживанию цен на жилье

В правительстве обсуждается ситуация с ростом цен на жилье и стройматериалы. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.

Необходимо обратить особое внимание на стоимость жилья, подчеркнул Хуснуллин. Сейчас правительство серьезно тревожит подорожание стройматериалов. "Мы готовим подходы, видим риски, которые особенно к концу года ожидают все строительные организации", - сказал он. В правительстве есть определенное видение проблемы, в понедельник эта тема обсуждалась. Но губернаторам необходимо подумать и внести свои предложения - что можно сделать для удешевления стоимости строительства, сказал вице-премьер.