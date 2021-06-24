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24.06.2021 10:55
Рубрика: Экономика

В правительстве готовят новые подходы по сдерживанию цен на жилье

Текст: Марина Трубилина

В правительстве обсуждается ситуация с ростом цен на жилье и стройматериалы. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Необходимо обратить особое внимание на стоимость жилья, подчеркнул Хуснуллин. Сейчас правительство серьезно тревожит подорожание стройматериалов. "Мы готовим подходы, видим риски, которые особенно к концу года ожидают все строительные организации", - сказал он. В правительстве есть определенное видение проблемы, в понедельник эта тема обсуждалась. Но губернаторам необходимо подумать и внести свои предложения - что можно сделать для удешевления стоимости строительства, сказал вице-премьер.

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