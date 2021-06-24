Полиции упростили работу - видеосистема распознавания лиц объединена с функцией распознавания силуэтов людей и машин. Создана платформа мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая силуэты прохожих и автомобилей.

Эксперты МВД рассказали корреспонденту "РГ", что, например, для Москвы была выбрана российская технология от компании NTechLab, позволяющая обнаружить четырех из пяти разыскиваемых, лица которых хоть раз были зафиксированы хотя бы одной камерой. При этом время поиска человека в базе из 1 миллиарда снимков занимает не более 10 секунд.

Теперь можно отслеживать маршрут человека, определять людей по их силуэтам с очень высокой точностью. "Умная" машина при распознавании внешне похожих людей учитывает рост и другие признаки, позволяет искать людей по таким атрибутам внешности, как очки, шляпа или борода. Уже были факты, когда распознавались люди в мотоциклетных шлемах. Медицинская маска тоже не сработает для защиты от алгоритма.

МВД России разрабатывает также систему распознавания людей по татуировкам, по радужной оболочке глаз, по голосу и по движению тела. Система распознавания по походке способна определить человека на расстоянии 50 метров, даже если он не смотрит в камеру. Она анализирует походку по длине шага, уровню наклона ступни, движению рук.

Поскольку все технологии слежения в своей основе упираются в базу данных, МВД России создает централизованный банк биометрических данных с отпечатками пальцев и изображениями лиц. В банке будет собрана информация как о российских гражданах, так и об иностранцах. Его планируется создать в течение ближайших трех лет. Усовершенствовали и систему идентификации автомобилей. Это дополнит регистрацию с помощью дорожных камер, которых не так много и которые работают в основном только на городских дорогах. Новая техника позволяет распознавать автомобили и с других камер, где они не очень хорошо видны, где плохо читаются номера или видна часть автомобиля. Теперь возможно идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности.

Известно, что системы контроля доступа с распознаванием лиц закупили власти Москвы. А Ростех предложил российским регионам использовать эту технологию для борьбы с распространением коронавируса. Появилась даже так называемая "новая нормальность" эпохи пандемии, связанная с беспрецедентным расширением использования технологий видеонаблюдения, геолокации и Big Data - особой технологии обработки любых больших данных. В нашей столице с начала реализации проекта количество видеокамер увеличивается примерно на 7-10 тысяч в год. В мае 2019-го Сергей Собянин сказал, что в Москве их 167 тысяч. К началу 2021 года - уже около 200 тысяч. Видеозаписи используются при расследовании 70% всех совершенных преступлений. Напомним, что современная система видеонаблюдения в рамках программы "Безопасный город" в Москве появилась в 2011-2012 годах. До этого она была довольно архаичной, использовалась неэффективно, многие камеры просто не работали. Эксперты рассказали, что для Москвы как образец был выбран Сингапур. В этом городе-государстве строилась система "умного города", которая была запущена в 2014 году. Она, например, включала в себя разветвленную сеть камер видеонаблюдения и установленные во все машины датчики, позволяющие оперативно собирать данные о пробках. Сегодня в Москве большинство камер установлены у подъездов жилых домов и административных зданий, в школах, вузах, торговых центрах. Не менее 2,5 тысячи установлены в местах массового скопления людей. Чаще всего записи с видеокамер используются для расследования вандализма или краж - в 52% случаев, и для разбора ДТП - в 40% случаев.