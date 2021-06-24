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Текст:   Марина Трубилина 
21:50 24.06.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)

Машина без места

Нормативы по количеству парковок в новостройках могут изменить

Регионам следует пересмотреть в сторону уменьшения нормативы по обеспечению новостроек парковками. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Одна из возможностей несколько снизить цены на жилье - уменьшить нормативы по обеспечению домов парковками, считает вице-премьер. В прошлом году право регулировать размеры парковок отдали регионам, однако пока никто им не воспользовался. При этом на одно парковочное места нужно в среднем 35 кв. м, что больше некоторых квартир, сказал вице-премьер. Это ложится в себестоимость жилья. "Никакая экономика строительства это не выдержит. И никакие дороги такого притока машин не выдержат. Очень прошу - пересмотрите свои подходы к нормативам", - обратился Хуснуллин к главам регионов. За последние десять лет на 19% сократился пассажиропоток в общественном транспорте, это опасная тенденция, сказал он, то есть люди все больше пересаживаются в автомобили. Однако строить новые дороги и ремонтировать существующие в таком объеме не удается. Региональные власти должны активно заниматься развитием общественного транспорта, иначе города встанут в пробках.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Выгодно ли покупать место на парковке, чтобы потом сдавать его

В то же время планы по строительству жилья следует пересмотреть в сторону увеличения, считает Хуснуллин. В 2020 году, несмотря на пандемию, объемы ввода жилья не упали - было построено более 82 млн кв. м.

"Мы предлагаем в этом году построить и сдать более 85 млн кв. м жилья. И в последующие годы каждый год надо ставить задачу увеличивать объем ввода на 5 млн кв. м", - подчеркнул вице-премьер. Установленные ранее ежегодные планы ввода жилья недостаточно амбициозны, считает Хуснуллин. "Мы на 4-5% в год по жилью можем прирастать", - говорит он. Возможности для этого есть: в стране выдано разрешений на строительство примерно 158 млн кв. м многоквартирных домов. "По итогам четырех месяцев мы идем в плюсе к прошлому году почти на 30%", - отметил Хуснуллин.

До 2024 года России потребуется не менее 5 млн трудовых мигрантов. Сейчас трудовых ресурсов остро не хватает как из-за закрытия границ в пандемию, так и из-за демографического провала 1990-х годов. В то же время главы регионов могут решать вопрос с нехваткой рабочих и другими методами: например, через обучение местных жителей. В некоторых случаях можно привлекать неработающих пенсионеров, среди которых много специалистов, считает вице-премьер.

Серьезно тревожит подорожание стройматериалов, отметил Хуснуллин. "Мы готовим подходы, видим риски, которые особенно к концу года ожидают все строительные организации", - сказал он. В правительстве есть определенное видение проблемы. Но губернаторам необходимо внести свои предложения - что можно сделать для удешевления стоимости строительства, сказал вице-премьер.

Мировой тренд, мимо которого не сможет пройти Россия, - развитие агломераций, рассказал Хуснуллин. Для этого предполагается создать институт пространственного развития. Сейчас генпланы соседних городов и регионов зачастую никак не связаны друг с другом.

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