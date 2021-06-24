За выброшенное на улицу домашнее животное могут начать штрафовать в размере до 30 тысяч рублей. А если будет установлен факт жестокого обращения с животными, то владельца могут наказать и на 100 тысяч рублей.

Ужесточить ответственность за содержание животных предлагают глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Отзыв правительства на законопроект ожидается до 28 июня.

Также предлагается ввести штрафы за нарушения при обращении с животными в приютах, цирках, зоопарках. Необходимо, как считает Бурматов, штрафовать и так называемых пляжных фотографов, которые заполонили все набережные во всех курортных городах, а по сути издеваются над животными.

В свою очередь в Общественной палате России считают, что штрафы начнут работать только при условии обязательного чипирования животных. Без этого найти реальных владельцев нереально.

"Обязательная регистрация животных посредством чипирования или маркирования неснимаемыми и несмываемыми метками поможет реально решить проблему бездомных животных, - рассказал "Российской газете" председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина. - Это не только упростит поиск владельцев, но и сделает прозрачной работу приютов. Кроме того, чтобы остановить подпольное разведение неплеменных щенков и котят, для деятельности по разведению и розничной продаже домашних животных необходимо ввести квотирование и лицензирование".