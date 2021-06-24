В США после вакцинации зафиксировано почти 500 случаев миокардита

В США зафиксировали почти 500 случаев миокардита после использования вакцин Pfizer и Moderna. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) оперативно выпустили пресс-релиз, в котором заявили, что связь между прививкой и миокардитом не установлена. Консультативный комитет регулятора отметил, что польза от применения препаратов по-прежнему превышает возможные риски.

"Доступные на данный момент сведения предполагают возможную связь миокардита с вакцинацией у подростков и молодых взрослых", - говорится в докладе, подготовленном рабочей группой по безопасности вакцин. В CDC озвучили и статистику: после введения 27 миллионов доз вакцин зафиксировано 484 случая миокардита у лиц младше 30 лет, 309 человек госпитализированы. Почти все они были выписаны спустя какое-то время.

"Похоже, что вакцины Pfizer и Moderna могут быть новым триггером для миокардита", - прокомментировал происходящее представитель CDC Мэтью Остер.

Миокардит - воспаление сердечной мышцы, сопровождающееся нарушением функции сердца.