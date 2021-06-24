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Рубрика: В мире

В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия

Суд в США вынес первый приговор по делу о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Одна из участниц приговорена к трем годам условно, 120 часам общественных работ и штрафу в размере 500 долларов, сообщает агентство Associated Press.

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Речь идет о 49-летней жительнице штата Индиана, которая ранее пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в незаконной демонстрации, пишет ТАСС. По данным прокуратуры, обвиняемая не была замечена в насилии и не участвовала в подготовке беспорядков, поэтому было решено ограничиться условным сроком вместо грозивших ей шести месяцев тюрьмы.

Всего по делу о беспорядках в Вашингтоне проходят около 500 человек. Судья в столичном округе Колумбия подчеркнул, что остальным обвиняемым не следует рассчитывать на то, что всем им удастся избежать тюремного срока.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В планах прокуратуры - добиваться автоматического возмещения понесенных убытков от каждого нарушителя по делу о штурме.

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