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24.06.2021 21:46
Рубрика: В мире

Тюрьма или покаяние

В США вынесли первый приговор участнику штурма Капитолия
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
В CША спустя полгода после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа начали выносить судебные приговоры участникам беспорядков. В минувшую среду сравнительно мягкое наказание было наложено на 49-летнюю жительницу штата Индиана за участие в событиях 6 января. Раскаявшейся и попросившей прощения Анне Морган Ллойд присудили три года условно, 120 часов обязательных общественных работ и 500 долларов штрафа. Тем самым создан прецедент для признавших свою вину протрамповских активистов, отмечают комментаторы. Тем же подсудимым, кто отказывается признавать факт нарушения закона и заявляет о политической подоплеке их дел, грозят настоящие репрессии - длительные тюремные сроки за срыв работы утверждавшего итоги президентских выборов конгресса, насилие в отношении сотрудников полиции и причинение ущерба правительственным зданиям.

Всего министерство юстиции США расследует почти 500 уголовных дел в отношении фигурантов январских беспорядков в центре Вашингтоне. Разыскать полтысячи бунтовщиков (англ. - rioters) - так американские СМИ именуют захвативших конгресс сторонников Трампа - во многом удалось за счет применения новейших технологий, наподобие программ по распознаванию лиц и анализу содержания соцсетей. Кроме того, неожиданный эффект дало обращение ФБР к американцам сдавать властям любую информацию об участниках беспорядков - в бюро посыпались доносы местных павликов морозовых на опознанных по многочисленным видео штурма Капитолия знакомых, соседей и даже родственников.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Как сообщила газета The New York Times, первая осужденная по этому делу Анна Морган Ллойд не принимала участие в насильственных действиях и нападениях на офицеров полиции Капитолия (один из них позже скончался). Этим фактом, а также чистосердечным признанием вины американка сохранила себе пусть и ограниченную, но свободу. В частности, она пояснила суду, что 6 января отправилась в столицу США поддержать действовавшего на тот момент президента Трампа, но впоследствии сильно пожалела об этом. "Мне стыдно, что это обернулось диким проявлением насилия. Я бы никогда не оказалась там, если бы знала, что все так будет. Я никогда не собиралась становиться частью чего-то такого позорного для американского народа. За это я прошу прощение и признаю ответственность", - сказала Ллойд суду.

Как минимум еще четверо подсудимых, проходящих по делу о штурме Капитолия, также пошли на сделку со следствием и признали вину. По данным телеканала CNBC, среди них семейная пара из штата Вирджиния - несмотря на раскаяние, Джошуа и Джессике Бастл светит шесть месяцев тюрьмы за участие в беспорядках. Очевидно, так "повезет" далеко не всем. Например, 54-летнему жителю штата Флорида по имени Грейдон Янг, который был уличен в нападениях на полицейских, использовании военной экипировки во время разгрома конгресса и продвижении "теорий заговора", грозят 25-летний тюремный срок и крупный денежный штраф.

Момент выстрела полицейского из Капитолия в сторонницу Трампа Эшли Бэббитт. Участников тех протестов ждут жесткие репрессии. Фото: twitter.com

Ожидается, что в июле-августе будет объявлена значительная часть судебных приговоров фигурантам дела о захвате Капитолийского холма республиканцами-"затрамповцами". Большинство из них, придя к Капитолийскому холму с политическими требованиями, были уверены в фальсификации итогов президентских выборов в США и нечестной победе на них демократа Джо Байдена.

С тем чтобы окончательно перевернуть эту позорную в истории Америки страницу, сформировать "правильное" общественное мнение в отношении "черного дня для американской демократии", а заодно заставить консервативных сторонников Трампа окончательно раскаяться за свои действия, либеральные СМИ тщательно освещают ход процессов над бунтовщиками и регулярно подбрасывают в местное информпространство все новые и новые доказательства совершенных "внутренними террористами" преступлений 6 января. Так, 24 июня телеканал CNN обнародовал очередную подборку роликов, снятых полицейскими видеорегистраторами во время тех событий на Капитолии. На них видно, как скандирующая лозунг "Сделаем Америку снова великой" толпа оскорбляет и избивает офицеров. При этом в ход идут любые подручные средства, включая скейтборды. А телеканал CBS на днях опубликовал эмоциональное интервью с экс-сотрудником полиции Вашингтона Майклом Фэноном. В нем в душераздирающих подробностях бывший коп рассказал о том, как "его пытали и били электрошокером" поддерживающие Трампа активисты. "Как американец я сильно верю в двухпартийную систему. Но прямо сейчас в одной из этих партий имеется рак, и нам его надо вырезать", заявил Фэнон, намекая на необходимость жестких репрессий в отношении республиканцев - участников нападения на конгресс.

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