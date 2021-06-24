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24.06.2021 21:31
Рубрика: В мире

Прививка для соседа

В Венгрии вакцинируют жителей сопредельных государств
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Венгерские власти готовы прививать от коронавируса жителей соседних государств. В самой Венгрии полностью вакцинировано уже более половины взрослого населения.

Напомним, что именно Венгрия первой в Евросоюзе одобрила использование российской вакцины "Спутник V". В мае представители российского посольства в Будапеште сообщили, что Венгрия получила весь объем вакцин в соответствии с заключенным контрактом и что идут переговоры о возможном производстве "Спутника" на одной из местных фабрик. Также там используется препарат китайской компании Sinopharm.

Фото: EPA
Венгрия успешно применяет вакцину "Спутник V"

Первую дозу вакцины от коронавируса уже получили 5,4 миллиона из 9,7 миллиона жителей страны, а обе - 4,6 миллиона жителей. И вот итог: страна заняла первое место в ЕС по количеству привитого от коронавируса населения. В среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 33,9 процента, а в Венгрии - 55,4 процента от всего населения. Эксперты европейского портала Euractiv подчеркивают: это стало возможно именно благодаря расширению списка вакцин, одобренных венгерским профильным учреждением здравоохранения, и включению в него препаратов, не зарегистрированных Европейским агентством лекарственных средств.

В Венгрии решили, что, добившись успеха на своей территории, могут начать бесплатную массовую вакцинацию жителей соседних стран. Эта услуга будет доступна с июля 2021 года только людям, живущим в примыкающих к венгерской границе регионах. Речь идет о жителях некоторых районов Румынии, Сербии, Хорватии, Словении, Австрии, Словакии и Украины.

В мире Европа Венгрия Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

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