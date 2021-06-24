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24.06.2021 10:00
Рубрика: Общество

Валерий Фальков: Цифровое портфолио школьника - не альтернатива ЕГЭ

Текст: Мария Агранович
Минпросвещения и Минцифры обсуждают возможность введения так называемого цифрового профиля школьника, где будут собираться все его достижения, сертификаты, дипломы, оценки. Говорят, что в будущем такое портфолио может стать важным дополнением, а может и вовсе заменой Единого госэкзамена при поступлении в вузы. О том, какие перспективы у этой инициативы, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Хорошая идея. Как только ребенок начинает учиться, даже с дошкольного возраста, важно фиксировать его основные успехи: на каждом следующем этапе учебы это будет помогать в принятии каких-то решений, в определении дальнейшего пути, - отметил министр. - Но не думаю, что это может быть альтернативой вступительному экзамену, в каком бы формате он не проводился.

Фото: iStock
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Почему? Валерий Фальков пояснил: если мы будем зачислять только на основании такого цифрового портфолио, есть большой риск. Может начаться погоня за грамотами, сертификатами и дипломами о победе в разных конкурсах.

- Но смысл любого отбора в том, чтобы обеспечивать бюджетные места наиболее подготовленным абитуриентам, - подчеркнул глава Минобрнауки. - У нас есть очень достойные и качественные соревнования, например, на президентской платформе "Россия - страна возможностей". Но кто-то начнет "брать" количеством - ведь конкурсов множество.

Но, по мнению министра, у цифрового портфолио все же есть будущее. Ведь в тренде - обучение через всю жизнь и все, что накоплено в цифровом портфолио, будет определять, в том числе, твою ценность на рынке труда. Однако полной заменой выпускного или вступительного экзамена оно не станет.

Полный отчет с "Делового завтрака" с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым читайте в ближайшем номере"Российской газеты".

Общество Образование Правительство Минобрнауки ЕГЭ в России РГ-Видео

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