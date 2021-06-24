Валерий Фальков назвал пять направлений-лидеров по росту бюджетных мест

Какие направления сегодня популярны у абитуриентов? У некоторых родителей есть предубеждение, что бюджетные места дают направлениям не очень высокого спроса. На вопрос в ходе "Делового завтрака" в "Российской газете" ответил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- В 2021 году мы добавили бюджетные места на пять направлений, которые пользуются у абитуриентов наибольшим спросом, - отметил министр. - Образование и педагогическая деятельность - рост на 14 процентов. Все, что связано со школой, в последние годы очень востребовано. Информатика и вычислительная техника - тоже плюс 14 процентов. Клиническая медицина, здравоохранение - тоже 14 процентов. Кроме того, на 13 процентов увеличиваем места по направлению "Математика и механика". Почему? Любая ИТ-специальность базируется на хорошем фундаментальном знании математики. И еще плюс десять процентов на направление "Электроника, радиотехника, система связей". Вот пятерка лидеров по росту мест. Согласитесь, не тот случай, когда нет спроса. Мы даем места тем направлениям, которые востребованы.

Полный отчет с "Делового завтрака" с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".