За окном жара, жарко сейчас и в приемных комиссиях. Буквально накануне старта приемной кампании резко ухудшилась эпидситуация в Москве. И пока в регионах принимают документы у абитуриентов в том числе и очно, в Москве большинство университетов проводят только онлайн-прием. Но не все.

Станет ли подача документов в Москве исключительно дистанционной? Заменит ли цифровое портфолио школьника результаты ЕГЭ при поступлении в вуз? Какое будущее у гуманитариев в век, когда миром правит "цифра"? Ответы на самые острые вопросы дал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Валерий Фальков: Прививка лучше, чем болезнь. Преподаватели и студенты должны показать пример. Фото: Александр Корольков/РГ

Иду в поступление

Валерий Николаевич, начнем с главного: вы рекомендуете студентам и преподавателям вузов прививаться от ковида?

Валерий Фальков: В сегодняшней ситуации это будет правильно. Прививка лучше, чем болезнь. Россия гордится тем, что у нас создано три вакцины и идут новые разработки. Я знаю достаточно много разного рода обсуждений, страхов. Но, думаю, вузовское сообщество, преподаватели, студенты - люди образованные и должны идти впереди, показать пример.

А вы прививку сделали?

Валерий Фальков: Я переболел. Сейчас слежу за титрами антител. Как только будет необходимость, обязательно привьюсь.

Расставим точки: министерство рекомендует московским вузам переводить весь прием в онлайн?

Валерий Фальков: Очевидно, для столицы доминирующим должен стать онлайн-прием документов. И в целом, конечно, все российские вузы готовы принимать документы дистанционно. На Дальнем Востоке, например, более или менее спокойно, но все настроились на прием онлайн. Созвонился с ректором Иркутского национального исследовательского технического госуниверситета: там прини­мают документы очно, но пока ­поток небольшой. Кампания только началась, и абитуриенты еще не пошли в университеты "в полную силу" - ждут результатов ЕГЭ. Хотя по правилам документы можно подавать и без них - сотрудники приемных комиссий просто возьмут баллы из электронной системы, как только они появятся.

Все вузы готовы принимать документы от абитуриентов дистанционно. Но для Москвы онлайн-прием пока должен стать доминирующим

В прошлом году зачисляли только по одному документу - согласию. Оригинал аттестата можно было принести в течение года. В этом году так же?

Валерий Фальков: Общая схема та же: подаете документы онлайн, а в течение года потом приносите аттестат. Это сделано в интересах выпускников школ и вообще абитуриентов - в широком смысле.

Вопрос от мамы золотого медалиста Натальи Ермаковой: Сыну сказали, что аттестат он получит только после сдачи всех ЕГЭ - и обязательных (русский язык), и по выбору. Наши результаты придут не ранее 15 июля, боюсь, что в ведущих московских вузах - МГУ, МГИМО, МАРХИ - к этому времени прием документов уже закончится. Как быть?

Валерий Фальков: Причин для беспокойства нет. Прием доку­ментов идет до конца июля, последний день - 29 июля.

Никаких сложностей не будет. Вузы заинтересованы в способных и подготовленных абитуриентах.

Все помнят омского студента, который прошлой осенью, во второй карантин, слушал лекции, сидя на березе - ведь только там в его деревне "ловилась" Сеть. Сегодня в ситуации дистанционного приема документов есть гарантия, что все желающие смогут этим воспользоваться, не залезая на деревья?

Валерий Фальков: Одно дело постоянно получать контент, а другое дело - один раз отправить документы. И ведь кроме онлайна можно отправить документы по почте. Алексею Дудоладову - тому студенту - нужна была постоянная устойчивая связь. Насколько мне известно, вышку в его деревне поставили, связь наладилась. Но подача документов - разовая акция.

ЕГЭ и цифра

Минпросвещения и минцифры обсуждают возможность введения так называемого цифрового профиля школьника, где будут собираться все его достижения, сертификаты, дипломы, оценки. Говорят, что в будущем такое портфолио может стать важным дополнением, а может, и вовсе заменой Единого госэкзамена при поступлении в вузы. Как вам такая идея?

Валерий Фальков: Хорошая идея. Как только ребенок начинает учиться, даже с дошкольного возраста, важно фиксировать его основные успехи: на каждом следующем этапе учебы это будет помогать в принятии каких-то решений, в определении дальнейшего пути. Но не думаю, что это может быть альтернативой вступительному экзамену, в каком бы формате он ни проводился. Почему? Если мы будем зачислять только на основании такого цифрового портфолио, есть большой риск: начнется погоня за грамотами, сертификатами и дипломами о победе в разных конкурсах. Но смысл любого отбора в том, чтобы обеспечивать бюджетные места наиболее подготовленным абитуриентам. У нас есть очень достойные и качественные соревнования, например, на президентской платформе "Россия - страна возможностей". Но кто-то начнет "брать" количеством - ведь конкурсов множество.

И масса коммерческих: просто платишь взнос за участие и гарантированно получаешь диплом.

Валерий Фальков: Есть и такое. Поэтому нужен мониторинг подобных мероприятий, понятная для родителей, школьников и студентов система участия и понимание того, как результат повлияет на поступление в вуз. Сегодня все вузы могут прибавлять до 10 баллов за те или иные достижения.

У цифрового портфолио есть будущее?

Валерий Фальков: Определенно. И этот цифровой след будет формироваться и проходить не только через школу, университет, но и дальше, через дополнительное образование. В тренде - обучение через всю жизнь, и все, что накоплено в цифровом портфолио, будет определять в том числе твою ценность на рынке труда. Но полной заменой выпускного или вступительного экзамена это не станет.

Цифровое портфолио будет определять в том числе ценность специалиста на рынке труда. Но полной заменой ЕГЭ это не станет

В этом году вузы примут на бюджетные места более 60 процентов выпускников школ. По мнению некоторых, многовато. Не обесценивается ли таким образом высшее образование?

Валерий Фальков: Спрос на высшее образование растет во всем мире. В этом году у нас беспрецедентное увеличение бюджетных мест - почти на 35 тысяч. Я регулярно получаю информацию "с земли" о том, как живут университеты и, как в прошлом ректор, хорошо их понимаю и знаю, где болевые точки. Например, в Дальневосточном госуниверситете в этом году прибавка в тысячу мест, то есть на 20 процентов! Значит, больше выпускников школ смогут поступить в ДВФУ и скорее всего свяжут свою жизнь с домашними регионами. Потому что руководство вуза заключило соглашение со всеми дальневосточными регионами о помощи в трудоустройстве. Не только ДВФУ берет на себя эту ответственность, но и сам регион - Камчатка, Сахалин, Приморский край и т.д. Это очень важно. Поэтому дополнительные бюджетные места - сильный аргумент молодежи задержаться в регионе.

Есть предубеждение, особенно у родителей, что бюджетные места дают направлениям не очень высокого спроса. Разубедите?

Валерий Фальков: Тут только факты. В 2021 году мы добавили бюджетные места на пять направлений, которые пользуются у абитуриентов наибольшим спросом. Образование и педагогическая деятельность - рост на 14 процентов. Все, что связано со школой, в последние годы очень востребовано. Информатика и вычислительная техника - тоже плюс 14 процентов. Клиническая медицина, здравоохранение - тоже 14 процентов. Кроме того, на 13 процентов увеличиваем места по направлению "Математика и механика". Почему? Любая ИТ-специальность базируется на хорошем фундаментальном знании математики. И еще плюс 10 процентов на направление "Электроника, радиотехника, система связей". Вот пятерка лидеров по росту мест. Согласитесь, не тот случай, когда нет спроса. Мы даем места тем направлениям, которые востребованы.

Право выбора

Абитуриентам этого года можно подавать до 10 заявлений на поступление в каждый из 5 выбранных вузов. Зачем столько?

Валерий Фальков: Пространство выбора. Часто к моменту подачи документов выпускник еще не определился. Да и после зачисления у многих остаются сомнения. Поэтому выбор должен быть и в момент, когда он выбирает вуз, и после зачисления. По поручению президента мы сегодня даем возможность после второго курса скорректировать траекторию. Почему это важно? Бывает, кто-то поступает на определенное направление, потому что это модно, кто-то - за компанию с друзьями, кто-то, вопреки своим желаниям, последовал совету родителей. А в конечном итоге, если сердце не лежит, то и специалиста хорошего не выйдет.

Тюменский госуниверситет в годы вашего ректорства первым из российских вузов дал студентам право выбирать и менять направление во время учебы?

Валерий Фальков: Да, еще в 2015 году мы с коллегами готовили программу университета и искали "краеугольный камень" образовательного процесса в современном мире. Пришли к выводу, что и абитуриенту, и студенту надо предоставить выбор, чтобы создать свою уникальную траекторию. И сегодня это работает во многих ведущих вузах. Кстати, идея не новая: ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий даже нашел документ, датированный 30-ми годами прошлого века, который предоставлял студентам Московского университета право выбора траектории. Чем дальше, тем, мне кажется, больше эта история будет менять уклад жизни университета.

Валерий Николаевич, чуть ли не каждую неделю называют самые востребованные профессии будущего. И, как правило, все они связаны с информационными технологиями. А что делать гуманитариям?

Валерий Фальков: Сегодня цифровые навыки нужны всем, независимо от специальностей и направлений. Поэтому и в гуманитарных программах есть большой блок, связанный с информационными технологиями. Это касается и истории, и археологии, и этнографии, филологии, юриспруденции, экономики… Более того, в этом году по поручению президента мы внесли изменения в 5 тысяч программ, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта. Базовые знания по этой теме должны быть у любого выпускника вуза.

В целом гуманитарные специальности популярны у абитуриентов. Например, "Журналистика и СМИ" - это вообще всегда хит. Языкознание, филология - тоже. Но здесь сходится множество факторов: вуз, направление, регион. Где-то популярны технические направления, потому что в регионе много предприятий, которые возьмут на работу выпускников технарей. А на гуманитарных знаниях сегодня завязана вся креативная индустрия, соцсети. Гуманитаристика, поверьте мне, не умрет.

Физика с лирикой

Вопрос от абитуриента: почему на технических специальностях нужно учить гуманитарные предметы? Почему нельзя отказаться, например, от философии, экологии, если ты "заточен" под физику?

Валерий Фальков: Потому что для университета важно, с одной стороны, дать профессиональные знания, подготовить специалиста для рынка труда, а с другой - сформировать культурную, образованную личность и поднять абитуриента на уровень идей своего времени. Университет формирует картину мира и целостный взгляд на нее. Это отличает выпускника вуза от выпускников других учебных заведений. Поэтому гуманитарные знания обязательно нужны при изучении технических специальностей. Еще в советское время в подготовке инженеров был сильный гуманитарный блок. Это то, что называют фундаментальным образованием. Меня часто спрашивают, можно ли получить профессиональное образование онлайн? Легко: за три недели можно выучиться, получить сертификат и пойти работать, может, даже на неплохую зарплату. Но университет про другое. Он про формирование личности.

Подать документы на поступление можно в 5 вузов, выбрав до 10 направлений в каждом. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Спрашивают регионы

Ирина Никитина, собкор "РГ" в Тюмени: Какие направления вы посоветуете выбирать абитуриентам сейчас, чтобы через пять лет выпускники тюменских вузов точно были "при месте" со своей профессией, чтобы филолог не торговал косметикой, а юрист не ремонтировал сантехнику?

Валерий Фальков: Мне кажется, что в Тюменской области достаточно сбалансировано количество бюджетных мест в университетах по разным направлениям. Какой-то отличительной особенности в этом регионе я не вижу. На мой взгляд, там также будут популярны и востребованы айтишники, специалисты-учителя и медики.

Но университетам в разных регионах уже сегодня стоит задуматься о более качественной и масштабной подготовке кадров для сферы туризма и индустрии гостеприимства. Развитие внутреннего туризма в последние два года идет опережающими темпами. Университеты на территориях не справляются с запросами на профессиональные кадры в туриндустрии. Например, на Алтае сейчас открываются отели, и востребованность туриндустрии идет такими темпами, что один Горно-Алтайский университет не способен удовлетворить эти потребности. Поэтому все близлежащие университеты, расположенные в Алтайском крае, в Новосибирской области, в Томской области, должны реагировать. Аналогичная ситуация и в Краснодарском крае, и в Крыму, где университеты своими силами не справятся с возросшим запросом на специалистов в сфере туриндустрии и гостеприимства.

Наталья Решетникова, собкор "РГ" в Новосибирске: Студенты теперь смогут бесплатно путешествовать по стране и проживать в общежитиях - стартует программа студенческого туризма. Как, учитывая сегодняшнюю эпидобстановку и в последующем, будет реализован этот проект?

Валерий Фальков: Идея развития студенческого туризма прозвучала в Послании Президента России. И мы планируем запустить эту программу с 15 июля по целому ряду регионов. Какие здесь есть ограничения? Конечно же, наличие мест в общежитиях. Гостям всегда предоставляют лучшие возможности. И мы предоставим лучшие общежития, которые есть у вузов, там, где это возможно. Почему именно 15 июля? Пока еще вузовские общежития востребованы. Как только завершится учебный год и будут подготовлены кампусы, можно приглашать гостей.

Программа будет полезна вузам, где ведется подготовка по специальностям, связанным с туризмом, с индустрией гостеприимства. Для ребят это могла бы быть хорошая практика. Но многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в целом по стране и в регионах. Потому что здоровье студентов и преподавателей превыше всего. Если будет ухудшение обстановки, мы будем корректировать ситуацию.

Всю информацию о программе можно будет получить на сайте министерства, а также через единый портал госуслуг. Пока мы разрабатываем специальную информационную систему. В ближайшее время ее анонсируем.

А когда спадет пандемия, возможна ли подобная программа не только для внутреннего, но и для международного студенческого туризма?

Валерий Фальков: Международные обмены в рамках этой программы мы пока лишь обсуждаем. В ближайшее время этого точно не будет. Но пару слов о специфике студенческого туризма. Нам бы хотелось, конечно, чтобы он был связан с обучением, с исследованиями, с посещением летних школ.

Программа только для отличников?

Валерий Фальков: Никаких ограничений по поводу успехов нет. Но мы пошли дальше. Мало предоставить место студенту в общежитии. Большая часть расходов - это оплата проезда. Мы договорились с ректорами некоторых вузов, что лучшим студентам - тем, у кого есть академические достижения, успехи в спорте, в творчестве, - оплатят проезд. Это пока эксперимент.

Анна Скрипка, собкор "РГ" из Белгорода: У нас очень много юристов, подготовленных в годы, когда эта профессия была на пике популярности. Но, с другой стороны, некоторые организации ищут юристов годами: нужны юристы по конкретным отраслям. Будут ли меняться подходы к юридическому образованию?

Валерий Фальков: Людей с высшим юридическим образованием много, а вот квалифицированных юристов, особенно в новых отраслях - высокотехнологичных или для агропромышленного комплекса, или по вопросам защиты интеллектуальной собственности - не хватает. Задача университетов - готовить специалистов по узким направлениям. И здесь мы возвращаемся к индивидуальной траектории. Сейчас нужен уникальный юрист, чтобы знал особенности региона, в который отправится работать, язык (и не всегда английский), разбирался в узкой специфике, допустим, в горном праве. На страну таких надо, возможно, человек 10. А университеты - это "заводы", они привыкли готовить массово, человек по 200-300. Поэтому вузам надо перестраиваться и по-другому организовывать учебный процесс. Учить этих уникальных студентов должны специалисты-практики. Те, кто сегодня на передовой. Базовую подготовку он получает от вузовских преподавателей, а потом 2-3 года "затачивается" под специфику работы.

Вопрос от партнера "Российской газеты"

"Амурская правда"

В последние два года министерство выделяет дальневосточным регионам значительные контрольные цифры приема на инженерные специальности. Для Амурской области это крайне актуально. "Газпром" строит здесь крупнейший в России газоперерабатывающий завод, возводится вторая очередь космодрома Восточный. А гуманитариям все чаще приходится ехать учиться в западные регионы. И они уже не возвращаются. Будет ли пересмотр контрольных цифр приема именно по гуманитарным специальностям?

Валерий Фальков | Я хорошо знаю систему высшего образования Амурской области: в прошлом году был там. Есть 4 вуза - Амурский госуниверситет, Гуманитарно-педагогический университет, Медицинская академия и Дальневосточный государственный аграрный университет. Плюс несколько крупных НИИ, которые тоже так или иначе участвуют в подготовке кадров. К нам пока не поступало жалоб о дефиците бюджетных мест на гуманитарные направления. Если надо будет - добавим. Сегодня, распределяя бюджетные места, мы всегда учитываем потребности регионов: сами анализируем ситуацию и смотрим, что говорят на местах университеты. Если в Амурской области есть ярко выраженная потребность в местах для гуманитариев, мы скорректируем цифры.

Тем временем

Стартовала программа господдержки вузов "Приоритет 2030"

Официальный запуск состоялся вчера в Московской школе управления "Сколково" - туда съехались ректоры и губернаторы регионов. Министр науки высшего образования Валерий Фальков в четверг, 24 июня, дал старт программе "Приоритет 2030" - крупнейшему в истории России проекту по господдержке университетов. Вузы официально начинают готовить свои программы развития, чтобы осенью представить их отборочной комиссии.

- С сегодняшнего дня вузы готовят программы. 6 августа мы закрываем прием заявок, - назвал сроки министр. - Уже более 500 университетов подали свои заявки. Осенью проведем большую комиссию по отбору. Как правило, заслушивать будем всех, кто впервые заявляется на участие в программы развития.

Напомним, программа "Приоритет 2030" направлена на усиление роли вузов в социально-экономическом и научно-технологическом развитии регионов и страны в целом. Суть - в объединении ресурсов университетов и научных организаций в консорциумы с предприятиями реального сектора экономики. Участниками смогут стать не меньше 100 университетов. Базовая часть грантов, на которую могут рассчитывать все, кто пройдет отбор, - не менее 100 миллионов рублей на одно учреждение в год.

Но есть возможность побороться и за специальную часть гранта. Что это такое?

- В программе предусмотрены специальные гранты в двух "номинациях": "Исследовательское лидерство" и "Отраслевое территориальное лидерство", - уточнил министр. - Первая - для тех вузов, которые реализуют крупные научные проекты, вторая - для университетов, занятых в больших значимых для региона технологических проектах с индустрией.

Спецгранты распределят ориентировочно в октябре 2021 г. на Совете под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.