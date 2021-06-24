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24.06.2021 12:00
Рубрика: Общество

Валерий Фальков: В России растет дефицит кадров для сферы туризма

Текст: Ольга Бухарова, Ирина Никитина (Тюмень)
Как выпускникам школ не ошибиться и выбрать профессии, которые будут востребованы и через пять лет? Чтобы они точно были при месте и зарплате, чтобы филолог не торговал косметикой, а юрист не ремонтировал сантехнику? Об этом корреспондент "РГ" в Тюмени во время "Делового завтрака" спросила экс-ректора Тюменского госуниверситета, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. И вот что он ответил:

- Мне кажется, что в вашем регионе достаточно сбалансировано количество бюджетных мест в университетах по разным направлениям. Какой-то отличительной особенности в Тюменской области я не вижу. На мой взгляд, там также будут популярны и востребованы айтишники.

Фото: iStock
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По мнению министра, университетам в разных регионах уже сегодня стоит задуматься о более качественной и масштабной подготовке кадров для сферы туризма и индустрии гостеприимства. "Потому что развитие внутреннего туризма в последние два года идет опережающими темпами, - отметил он. И добавил, что университеты на территориях не справляются с запросами на профессиональные кадры в туриндустрии. И привел в пример Республику Алтай, где сейчас открываются отели и востребованность индустрии идет такими темпами, что Горно-Алтайский университет не способен удовлетворить эти потребности. "И все близлежащие университеты, расположенные в Алтайском крае, в Новосибирской и Томской областях, должны реагировать, поскольку это огромный рынок труда в маленькой республике, - уверен Валерий Фальков. Аналогичная ситуация складывается в Краснодарском крае и в Крыму, где университеты своими силами не справятся с возросшим запросом на специалистов в сфере туриндустрии и гостеприимства. Сегодня с такой мобильностью, которая есть, конечно, сопредельные субъекты должны тоже начать готовить кадры".

Полный отчет с "Делового завтрака" с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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