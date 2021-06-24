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24.06.2021 14:57
Рубрика: Культура

"Вампиры средней полосы" стали самым обсуждаемым российским сериалом

Текст: Наталья Лебедева
Более 75 тысяч лайков, комментариев и репостов собрал этой весной сериал "Вампиры средней полосы", главные роли в котором исполнили Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова… В тройку самых обсуждаемые русскоязычных проектов также попали сериалы "Угрюм-река" и "Пищеблок". Эксперты платформы аналитики социальных медиа YouScan проанализировали около 60 тысяч упоминаний этих проектов в социальных медиа. А общее количество реакций - лайков и комментариев - превысило 300 тысяч. "Лидером по количеству реакций стал сериал онлайн-кинотеатра START "Вампиры средней полосы" - за март-май он собрал 75 088 лайков, комментариев и репостов", - приводит результаты исследования ТАСС.

Историю о мирных и добродушных вампиров, чья спокойная и размеренная жизнь неожиданно оказалась под угрозой, рассказала на экране режиссер Антон Маслов. Успех первого сезона так воодушевил создателей сериала, что уже готовится продолжение - съемки второго сезона запланированы на 2022 год.

Фото: Синема Продакшн
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Вторую строчку с 52,6 тысячи лайков и комментариев занял проект Первого канала "Угрюм-река", снятый по мотивам одноименного романа Вячеслава Шишкова. Многосерийный фильм режиссера Юрия Мороза вызвал бурные обсуждения зрителей и не избежал сравнений с фильмом Ярополка Лапшина 1968 года.

Третьим стал сериал "Пищеблок" по одноименному романы Алексея Иванова, чьи произведения уже традиционно переносятся на экран. Более 41 тысячи реакций. И это за один только май. Финальная серия выйдет в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" в начале июля. Адаптацией книги занимался сценарист Александр Талал, известный по работе над фильмами "Дневной дозор" и "Черная молния", режиссером стал Святослав Подгаевский.

Кстати

Почему сериалы популярнее романов?

Ответ на этот вопрос искали в том числе и на недавно завершившимся в Москве книжном фестивале "Красная площадь" психолог, писатель и автор романа "Ева и ее братья" Елена Барбаш и сценарист Алексей Караулов, ответственный за такие хиты, как "Звоните ДиКаприо" и "Эпидемия".

"Роман убили не сериалы, а Instagram, дофаминовая петля и клиповое мышление", - уверена Елена Бараш. Она пояснила, в нашем мозге есть область, которая отвечает за предвкушение краткосрочных удовольствий, выделяя дофамин. Так работают и сериалы - особенно наполненные саспенсом - и лента Instagram. Однако за удовольствие приходится платить: "Мы перестаем использовать долговременную память. К чему это? К тому, что Альцгеймер молодеет. Синапсы и нейроны атрофируются".

Алексей Караулов уверен, что сериалы сражаются за внимание аудитории в лучшем случае с другими сериалами, а в худшем - с инстаграмом и видеоиграми. "И чтобы удержать зрителя у экрана на протяжении часа, приходится пользоваться всеми этими нечестными нейробиологическими приемами", - отметил он.

Фото: kinopoisk.ru
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А вот как сценарист ответил на самые распространенные вопросы о российских сериалах.

Как понять, может ли этот роман стать сценарием?

Алексей Караулов: Любой роман может стать сценарием, вопрос в том, будут ли потом спрашивать у сценариста, зачем он надругался… <...> Жанр, герой и тема - сценарием может стать все, где это есть, где есть составляющие истории. Даже газетная статья.

Почему наши сериалы хуже западных?

Алексей Караулов: Валютой на телевидении является внимание зрителя. Но с советских времен у нас не было привычки бороться за зрителя, мы боролись за бюджеты. Но сейчас, с расцветом онлайн-платформ, создатели сериалов наконец начинают привыкать бороться за зрителя".

Конструирование сериала - двумерная, довольно примитивная модель. Можно ли с ее помощью решать по-настоящему художественные задачи?

Алексей Караулов: Точно так же, как мы можем приоритизировать коммерческий, продюсерский заказ - также мы можем и приоритизировать заказ творца. <...> Дэвид Линч в "Твин Пикс" общается напрямую с богом, с океаном идей.

Подготовил Андрей Мягков

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