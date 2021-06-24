Во Флориде число погибших при обрушении дома выросло до трех

Продолжается разбор завалов здания в американском городе Серфсайд (штат Флорида). Спустя несколько часов после трагедии число жертв выросло до трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Эй-би-си.

Эти цифры не окончательные, ведь до сих пор пропавшими без вести числятся еще 99 человек. Пока же из-под завалов удалось извлечь 35 выживших.

Напомним, что 12-этажное здание обрушилось в четверг без видимых причин. Выяснением обстоятельств случившегося занимаются специалисты. Пока на месте работают пожарные и спасатели.