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24.06.2021,  
14:04
Текст:  Алексей Брусилов

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules сбили в Эфиопии

Самолет Lockheed C-130 Hercules американского производства военно-воздушных сил Эфиопии сбит боевиками группировки Народный фронт освобождения Тыграя. Сообщается, что крылатая машина перевозила личный состав и боеприпасы.

В Сети обнародованы фотографии и видеоматериалы с места крушения. После удара о землю воздушное судно полностью разрушилось, после чего многочисленные обломки загорелись.

По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли. Данных о том, какое оружие применено, пока нет, но, вероятно, был использован один из захваченных мятежниками переносных зенитных ракетных комплексов.

ВВС этого государства получали из США четыре самолета данной модели. Имелись также два L-100-30, являющиеся гражданской версией С-130.

Такие четырехдвигательные транспортники могут перевозить более 90 военнослужащих или 19350 кг груза. Экипаж - 5 человек.

Фото: VovaMG / youtube.com
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И ранее с этой техникой случались инциденты. Например, один Hercules был списан после жесткой посадки, совершенной в августе 2014 года. Тогда выжили только два члена экипажа, которые получили увечья.

В этом году поступала информация о катастрофе вертолета Ми-24. В ноябре прошлого года тыграйцам удалось сбить истребитель МиГ-23.

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