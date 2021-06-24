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24.06.2021 07:01
Рубрика: Общество

Врач назвала способ вывести токсины из организма без лекарств

Текст: Оксана Грибанова

Среди особенно полезных напитков, употребление которых защищает организм от токсинов, помогая печени их выводить, а также способствует восстановлению органа, можно выделить морковный, тыквенный и свекольный соки. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская. Соответствующее видео опубликовано на канале "Москва 24" в YouTube.

Фото: iStock
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По словам врача, свекольный сок в чистом виде пить достаточно сложно, поэтому рекомендуется разбавлять его другими овощными соками.

Специалист считает свеклу незаменимым для печени продуктом в рационе.

"Поскольку в ней содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний. Она способствует омоложению клеток печени, а также повышает ее детоксикационные свойства", - объяснила Алина Будаковская, уточнив, что надо знать меру, в сутки это стакан объемом 250 миллилитров.

Ранее зарубежные диетологи назвали одним из самых полезных напитков для легких чай с куркумой. В частности, содержащийся в специи куркумин связан с защитой от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), острого респираторного дистресс-синдрома, аллергической астмы.

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