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24.06.2021 01:27
Рубрика: Общество

Выпускники школ сдают последний ЕГЭ основного периода - по информатике

Текст: Мария Агранович

Выпускники российских школ сдают 24 и 25 июня экзамен по информатике и ИКТ. В этом году он впервые проходит на компьютерах. Раньше выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках. Чтобы создать наиболее комфортные условия всем участникам экзамена, его разделили на два дня.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Информатику в качестве ЕГЭ по выбору решили сдавать около 113 тысяч человек, большинство - выпускники текущего года. Кстати, по словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, число участников ЕГЭ по информатике растет из года в год. Если тенденция сохранится, через несколько лет она станет самым массовым предметом.

Итак, за почти 4 часа (235 минут) школьникам нужно выполнить 27 заданий с кратким ответом: 10 - базового уровня сложности, 13 - повышенного и 4 - высокого. Все - с помощью специализированного программного обеспечения. Кроме того, при переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

Рабочие языки экзамена - С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Ребята смогут пользоваться текстовым редактором, редактором электронных таблиц, системами программирования. Но - никакого интернета. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Мало того, что экзамен пройдет на компьютерах, так еще и ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ - 40. Ниже это границы вузы не имеют права устанавливать проходной порог для абитуриентов. Результаты участники экзамена получат не позднее 8 июля.

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