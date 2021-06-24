Вышел новый тизер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" Marvel

Компания Marvel опубликовала в Twitter короткий тизер грядущей киноленты "Шан-Чи и легенда десяти колец".

В ролике не много новых кадров, зато впервые показывают в действии те самые кольца из названия картины.

Полноценный трейлер обещают выпустить сегодня ночью.

Премьера первого сольного фильма с азиатским супергероем в киновселенной Marvel запланирована на 3 сентября 2021 года.

Первый трейлер - здесь.