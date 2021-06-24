Вышел новый тизер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" Marvel

Компания Marvel опубликовала в Twitter короткий тизер грядущей киноленты "Шан-Чи и легенда десяти колец".
В ролике не много новых кадров, зато впервые показывают в действии те самые кольца из названия картины.
Полноценный трейлер обещают выпустить сегодня ночью.
Премьера первого сольного фильма с азиатским супергероем в киновселенной Marvel запланирована на 3 сентября 2021 года.
Первый трейлер - здесь.
Tonight! Don’t miss the brand-new trailer for Marvel Studios’ #ShangChi and the Legend of the Ten Rings during NBA Countdown on @ESPN. Experience it in theaters September 3rd. pic.twitter.com/OORiEUBGUz— Marvel Studios (@MarvelStudios) June 24, 2021