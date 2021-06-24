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Вышел новый тизер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" Marvel

Новости
    24.06.2021, 18:29
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Marvel опубликовала в Twitter короткий тизер грядущей киноленты "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер сериала про команду гомосексуальных супершпионов

В ролике не много новых кадров, зато впервые показывают в действии те самые кольца из названия картины.

Полноценный трейлер обещают выпустить сегодня ночью.

Премьера первого сольного фильма с азиатским супергероем в киновселенной Marvel запланирована на 3 сентября 2021 года.

Первый трейлер - здесь.

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