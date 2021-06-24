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Вышел трейлер сиквела анимационного мюзикла "Зверопой"

Новости
    24.06.2021, 18:38
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Illumination Фото: youtube.com/ Illumination
Фото: youtube.com/ Illumination

Продолжение милейшего мультфильма "Зверопой" обзавелось огромным трейлером. Ролик только что стал доступен на YouTube-канале Illumination и просто переполнен хуками.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый тизер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" Marvel

Соответственно, учитывая также репутацию студии и триумф первой части, нет ни малейших уже сомнений, что нас опять поджидает феерия и всевозможное позитивное буйство.

Режиссер и сценарист - важный клипмейкер Гарт Дженнингс, сделавший первый фильм. С озвучкой в оригинале тоже вновь полнейший порядок - Мэттью МакКонахи, Тэрон Эджертон, Риз Уизерспун, Ник Кролл, Скарлетт Йоханссон, Бобби Каннавале, Эрик Андре, Боно и так далее.

Российская премьера - 23 декабря.

Предыдущий "Зверопой" вышел в 2016-м (в России официально - в 2017-м) и заработал почти 635 миллионов долларов.

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