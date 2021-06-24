Вышел трейлер сиквела анимационного мюзикла "Зверопой"

Продолжение милейшего мультфильма "Зверопой" обзавелось огромным трейлером. Ролик только что стал доступен на YouTube-канале Illumination и просто переполнен хуками.

Соответственно, учитывая также репутацию студии и триумф первой части, нет ни малейших уже сомнений, что нас опять поджидает феерия и всевозможное позитивное буйство.

Режиссер и сценарист - важный клипмейкер Гарт Дженнингс, сделавший первый фильм. С озвучкой в оригинале тоже вновь полнейший порядок - Мэттью МакКонахи, Тэрон Эджертон, Риз Уизерспун, Ник Кролл, Скарлетт Йоханссон, Бобби Каннавале, Эрик Андре, Боно и так далее.

Российская премьера - 23 декабря.

Предыдущий "Зверопой" вышел в 2016-м (в России официально - в 2017-м) и заработал почти 635 миллионов долларов.