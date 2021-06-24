Заявления на новые пособия одиноким родителям начнут принимать 1 июля

Одинокие родители более одного миллиона детей в возрасте от 8 до 17 лет будут до конца года получать ежемесячные пособия, завил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Предложенная президентом мера поддержки затронет малообеспеченные семьи, подчеркнул глава кабмина. "Направим на это свыше 36 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин об объемах финансирования.

Размер пособия будет равняться половине прожиточного минимума на ребенка в регионе, в среднем - около 5500 рублей в месяц. "До конца года выплаты будут получать одинокие родители более чем одного миллиона детей", - сказал премьер.

Оформление нового пособия начнется с 1 июля, в том числе сделать это можно будет через портал госуслуг, где появится специальная форма.