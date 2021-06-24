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24.06.2021 19:05
Рубрика: В мире

Зеленский продлил санкции против российских банков и авиакомпаний

Текст: Марина Алешина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении ещё на три года санкций против российских банков, авиакомпаний и некоторых предприятий, сообщает ТАСС.
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

В список финансовых институтов, в отношении которых вводится в действие последнее, июньское решение Совета нацбезопасности Украины, вошли 55 банков и других юрлиц, в том числе Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, платежные системы "Колибри", "Юнистрим", ANELIK, BLIZKO.

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Их активы будут заблокированы, им запрещается предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг.

Кроме того, Зеленский продлил на те же три года санкции против российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот", "ВИМ-АВИА", Оренбургские и Уральские авиалинии, Специальный летный отряд "Россия".

Под санкции президента Украины также попали компании "Ростех", "Уральский шинный завод", Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы", "Омское машиностроительное конструкторское бюро".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Санкции и антисанкции

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