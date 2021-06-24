Зеленский продлил санкции против российских банков и авиакомпаний

В список финансовых институтов, в отношении которых вводится в действие последнее, июньское решение Совета нацбезопасности Украины, вошли 55 банков и других юрлиц, в том числе Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, платежные системы "Колибри", "Юнистрим", ANELIK, BLIZKO.

Их активы будут заблокированы, им запрещается предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг.

Кроме того, Зеленский продлил на те же три года санкции против российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот", "ВИМ-АВИА", Оренбургские и Уральские авиалинии, Специальный летный отряд "Россия".

Под санкции президента Украины также попали компании "Ростех", "Уральский шинный завод", Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы", "Омское машиностроительное конструкторское бюро".