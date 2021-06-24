Зеленский заявил о желании отгородиться от Донбасса стеной

Президент Украины Владимир Зеленский признал неспособность разрешить урегулирования ситуации на востоке страны и в качестве варианта решения проблемы назвал полный разрыв всех связей Киева с регионом. Об этом он заявил в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

Из его уст прозвучало даже слово "стена", видимо, вроде той, которой хотел отгородиться от Мексики экс-президент США Дональд Трамп.

"Стена" - это же не просто слова, это же не просто что-то, что кто-то строит. Стена - это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях", - пояснил свой замысел Зеленский.

При этом он оговорил, что для такого радикального решения понадобится народное волеизъявление граждан Украины, и предположил, что понадобится референдум.

"Да, если у нас не выйдет любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно, - передает РИА Новости его слова. - В любом случае Нормандский формат, будет он работать или нет. Если все это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины".