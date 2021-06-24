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24.06.2021 17:16
Рубрика: Общество

В Японии нашли древнейшую жертву нападения акулы возрастом 3000 лет

Текст: Денис Передельский

Международная команда исследователей при изучении останков древних людей, которые были найдены на территории Японии, неожиданно обнаружила изуродованное тело мужчины. Вероятно, этот несчастный около 3000 лет назад подвергся нападению акулы, что делает его древнейшей подобной жертвой в истории.

Фото: Институт Археологии РАН
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Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports, а краткое описание работы приведено на сайте Оксфордского университета. Авторы пишут, что им удалось найти самое ранее прямое свидетельство нападения акулы на человека.

Чтобы тщательно воссоздать трагические события древности, международная исследовательская группа использовала методы не только археологической науки, но и судебной экспертизы. Началось все с анализа, который проводили оксфордские ученые Дж. Алисса Уайт и профессор Рик Шалтинг.

Они изучали останки доисторических охотников-собирателей, которые хранятся в Киотском университете в Японии. Исследователей интересовал характер травм и ран, следы которых остались на костях. Их изучение может дать информацию о том, как именно, например, погиб тот или иной человек.

В ходе анализа археологи наткнулись на образец №24. Так был обозначен скелет взрослого мужчины, найденный при раскопках на доисторическом участке Цукумо. Исследователи обратили внимание на то, что его тело было буквально изрешечено сотнями травм.

"Сначала мы были сбиты с толку тем, что именно могло нанести этому человеку как минимум 790 глубоких зазубренных ран, - пишут исследователи. - Он был похоронен на кладбище Цукумо, где также было похоронен много людей с ранами. У этого человека травмы были в основном на руках, ногах, передней части груди и живота. Устанавливая причину, мы постепенно исключили в качестве таковой человеческий конфликт, нападение сухопутного хищника или падальщика".

Методом исключения ученые дошли до версии о нападении акулы. Однако археологических сведений о таких фактах практически нет. Поэтому ученые обратились за помощью к судебно-медицинским экспертам, а также специалистам по исследованию акул.

Фото: iStock
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Междисциплинарная команда в результате пришла к выводу, что этот человек умер более 3000 лет назад, примерно между 1370 и 1010 годами до нашей эры. Характер и распределение ран убедительно свидетельствует о том, что он был жив во время нападения. Реконструкция показала, что его левая рука, вероятно, была откушена, когда он пытался отбиться от акулы. Также специалисты выяснили, что, вероятнее всего, на мужчину напала тигровая или белая акула.

Ученые пишут, что нападение могло произойти во время ловли рыбы. Причем вполне допустимо то, что мужчина рыбачил вместе с товарищами, которые вытащили его из воды. В противном случае вряд ли его удалось бы похоронить на кладбище.

Впрочем, ученые не исключают и другие версии. Так, доктор Марк Хадсон, исследователь из Института Макса Планка в Германии, говорит, что в Японии люди эпохи неолита добывали и перерабатывали целый ряд разнообразных морских ресурсов. Не исключено, что "Цукумо 24" сам охотился на акул. С другой стороны, акулу могла привлечь наживка или попавшая в воду кровь.

"В любом случае, эта находка не только дает новый взгляд на древнюю Японию, но и является редким примером того, как археологи могут реконструировать драматический эпизод из жизни доисторического сообщества", - резюмирует Марк Хадсон.

Общество Наука Общество История

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