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24.06.2021 12:02
Рубрика: Власть

Зюганов представил предвыборную программу КПРФ

Текст: Татьяна Замахина
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на партийном съезде представил программу "Власть народу", с которой партия пойдет на думские выборы. Она состоит из десяти основных шагов в разных сферах.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Второй этап 18-го съезда КПРФ проходит в Подмосковье: он официально даст старт участию партии в кампании.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Сегодня мы официально вступаем в борьбу за доверие граждан на выборах в Государственную Думу, в сражение за передачу власти народу, - подчеркнул Зюганов. - Это будет знаковая проверка партии, всех ее союзников, которая пройдет в условиях системного обострения кризиса капитализма".

Предложения коммунистов разделены на десять блоков (в программе они названы шагами). Среди них традиционные для программных документов компартии национализация и новая индустриализация, возрождение сельских территорий. В частности, компартия предлагает повсеместно организовать народные предприятия и довести расходы на агропром минимум до 10 процентов от объема федерального бюджета.

Одно из направлений - "России - суверенную экономику". В рамках этого шага коммунисты предлагают пресечь отток средств за рубеж, запретить регистрацию компаний в иностранных юрисдикциях, сократить долю иностранных сетей и т.п.

В политической сфере, в частности, предлагается ввести механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания, а также отменить трехдневное голосование.

Социальный блок "Человек - центр политики государства" наполнен конкретными инициативами. "Что мы сделаем в первую очередь? Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тыс. рублей в месяц", - заявил Зюганов. По его оценке, у страны есть необходимые финансовые ресурсы.

Среди других предложений - восстановить прежний порядок выхода на пенсию, вернуть единую тарифную сетку оплаты труда медиков и учителей, вернуть ленинские льготы для женщин и детей (речь о более двадцати льготах).

Предложение в жилищной сфере - отменить для населения плату за капремонт и общедомовые нужды.

"Надо обеспечить жильем всех, - продолжил Зюганов. - Это не утопия. У нас целые дома стоят пустые. Сейчас каждый второй, кто на рынке появился, это те, кто брали ипотеку и не в состоянии получить свое жилье".

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Выделяется также блок программы, посвященный "справедливым налогам". Коммунисты предлагают поэтапно отменить НДС, что, по мнению лидера КПРФ, позволит снизить цены. Также необходимо ввести прогрессивный налог, освободив от НДФЛ малообеспеченных граждан и одновременно повысив его для богатых.

Тарифам и ценам посвящен отдельный шаг. Коммунисты считают нужным отрегулировать стоимость товаров первой необходимости и лекарств, ограничить плату за услуги ЖКХ десятью процентами дохода каждой семьи.

"Люди обретут уверенность в завтрашнем дне", - назвал основную цель реализации программы Зюганов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии КПРФ Единый день голосования-2021

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