Зюганов представил предвыборную программу КПРФ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на партийном съезде представил программу "Власть народу", с которой партия пойдет на думские выборы. Она состоит из десяти основных шагов в разных сферах.

Второй этап 18-го съезда КПРФ проходит в Подмосковье: он официально даст старт участию партии в кампании.

"Сегодня мы официально вступаем в борьбу за доверие граждан на выборах в Государственную Думу, в сражение за передачу власти народу, - подчеркнул Зюганов. - Это будет знаковая проверка партии, всех ее союзников, которая пройдет в условиях системного обострения кризиса капитализма".

Предложения коммунистов разделены на десять блоков (в программе они названы шагами). Среди них традиционные для программных документов компартии национализация и новая индустриализация, возрождение сельских территорий. В частности, компартия предлагает повсеместно организовать народные предприятия и довести расходы на агропром минимум до 10 процентов от объема федерального бюджета.

Одно из направлений - "России - суверенную экономику". В рамках этого шага коммунисты предлагают пресечь отток средств за рубеж, запретить регистрацию компаний в иностранных юрисдикциях, сократить долю иностранных сетей и т.п.

В политической сфере, в частности, предлагается ввести механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания, а также отменить трехдневное голосование.

Социальный блок "Человек - центр политики государства" наполнен конкретными инициативами. "Что мы сделаем в первую очередь? Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тыс. рублей в месяц", - заявил Зюганов. По его оценке, у страны есть необходимые финансовые ресурсы.

Среди других предложений - восстановить прежний порядок выхода на пенсию, вернуть единую тарифную сетку оплаты труда медиков и учителей, вернуть ленинские льготы для женщин и детей (речь о более двадцати льготах).

Предложение в жилищной сфере - отменить для населения плату за капремонт и общедомовые нужды.

"Надо обеспечить жильем всех, - продолжил Зюганов. - Это не утопия. У нас целые дома стоят пустые. Сейчас каждый второй, кто на рынке появился, это те, кто брали ипотеку и не в состоянии получить свое жилье".

Выделяется также блок программы, посвященный "справедливым налогам". Коммунисты предлагают поэтапно отменить НДС, что, по мнению лидера КПРФ, позволит снизить цены. Также необходимо ввести прогрессивный налог, освободив от НДФЛ малообеспеченных граждан и одновременно повысив его для богатых.

Тарифам и ценам посвящен отдельный шаг. Коммунисты считают нужным отрегулировать стоимость товаров первой необходимости и лекарств, ограничить плату за услуги ЖКХ десятью процентами дохода каждой семьи.

"Люди обретут уверенность в завтрашнем дне", - назвал основную цель реализации программы Зюганов.