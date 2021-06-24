Зюганов возглавил список КПРФ на выборах в Госдуму

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавил федеральный список партии на выборах в Госдуму. Такое решение было принято тайным голосованием на съезде партии, который состоялся в Подмосковье.

Зюганов - первый номер в общефедеральной части списка, который состоит из 15 кандидатов (это предельное количество, согласно законодательству). За ним в списке идут летчик-космонавт, депутат ГД Светлана Савицкая и директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин.

Также в федеральной части - первый зампред ЦК Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, зампреды ЦК Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, депутаты Николай Харитонов, Николай Коломейцев, писатель и депутат Сергей Шаргунов, депутат и экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, депутаты Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев и Алексей Куринный.

По итогам съезда Зюганов подчеркнул, что КПРФ готова к предстоящим выборам в Госдуму. "Мы сформировали свою программу "10 шагов к власти народа", сплотили вокруг себя все левопатриотические силы, включили их в центральный список и во все списки", - сказал он журналистам.

Также определены региональные списки. В частности, глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин выдвинут во главе московского списка. Губернатор Новосибирска Анатолий Локоть возглавил соответственно список по Новосибирской области, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко - список, объединяющий Иркусткую область, Якутию и Магадан.