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25.06.2021,  
13:54
Текст:  Алексей Моисеев

Африканские танкисты не спешат списывать советские танки ПТ-76

Советские легкие плавающие танки ПТ-76 поставлялись в армии почти полусотни государств мира. Они участвовали в многочисленных войнах. В том числе в ходе боевых действий во Вьетнаме, в сражениях на Ближнем Востоке и в индийско-пакистанских конфликтах.
Фото: Joe Snow Zambia / youtube.com Фото: Joe Snow Zambia / youtube.com
Фото: Joe Snow Zambia / youtube.com

"Семьдесят шестые" также получили более десятка африканских государств. Они зарекомендовали себя как простые в освоении, надежные и неприхотливые машины. Учитывая специфику театра военных действий, им, в основном, должны были противостоять пушечные варианты французских бронеавтомобилей, а также китайские легкие танки.

Фото: VovaMG / youtube.com
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76-мм пушка Д-56ТМ справлялась с ними без особых проблем - снаряд БР-350П на дистанции более 1000 метров пробивал 90 мм брони. Этого хватало, чтобы уничтожить не только какой-нибудь Panhard AML 90, но даже средние и основные боевые танки, разумеется, при попадании в боковые и кормовые проекции.

В качестве слабой стороны называли недостаточно высокую максимальная скорость, всего 44 км/ч и 25 км/ч по пересеченной местности, а также малый по современным меркам запас хода - 240-260 км.

Это отчасти компенсировалось отличными водоплавающими характеристиками, так при форсировании рек и озер танк мог перемещаться со скоростью до 10,2 км/ч.

Несмотря на солидный возраст, африканские армии продолжают эксплуатировать более 130 ПТ-76. Своеобразным рекордсменом являются сухопутные войска Замбии, где имеется целый батальон - 30 машин. Часть из них недавно продемонстрировали в Лусаке во время военного парада, посвященного 45-летию образования национальных вооруженных сил.

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танки
Фото: Евгений Биятов \ РИА Новости
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