Актер Сэмюэл Л. Джексон получит свой первый "Оскар"

Справедливость всё-таки восторжествует: один из самых известных чернокожих актеров, 72-летний американец Сэмюэл Л. Джексон получит своей первый "Оскар". Также наградой будет удостоена норвежская актриса Лив Ульман, передает Variety.

Речь, правда, идет о почетном "Оскаре" - "За выдающиеся заслуги в кинематографе" (ну, хоть так).

Стоит уточнить: почетный "Оскар" вручается, чтобы отметить те достижения в кинематографе, что не попадают в сферу существующих премий.

82-летняя Лив Ульман получила известность благодаря ролям в фильмах Ингмара Бергмана, среди которых "Персона", "Час волка" и "Стыд".

Джексон в представлениях, определенно, не нуждается. Но имеет смысл напомнить: в 1995-м он получил свою единственную номинацию на "Оскар" - за "Криминальное чтиво" Тарантино. Речь о лучшей мужской роли второго плана - Джулса Уиннфилда.

Третьим лауреатом 2022 года станет 89-летняя американская актриса, режиссер и сценаристка Элейн Мэй ("Тутси", "Клетка для пташек").

Церемония состоится 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе. Основные мероприятия пройдут 27 февраля.