Что в кино: Конёк-горбунок, Миккельсен, Камбербэтч и "Поворот не туда"

Русская сказка со спецэффектами, ещё одна стыдная российская комедия с Нагиевым, ещё один перезапуск культовой серии слэшеров, ещё один отличный фильм с Миккельсеном, аферистка Розамунд Пайк против русской мафии в лице Питера Динклейджа, Джоди Фостер вызволяет невиновного из Гуантанамо.

"Конёк-горбунок"

Наш ответ нашему же, но диснеевскому "Последнему богатырю". Без особых вольностей экранизация сказки Петра Ершова, только не в стихах, а в прозе и слегка адаптированная под современные стандарты. Много компьютерной графики, много вполне увлекательного экшна, юмор, Паулина Андреева в роли царь-девицы, трогательный броманс Ивана с коньком. Отдельного восхищения заслуживает художественное оформление: вручную с выдумкой сделанные декорации и костюмы, коротенькие лубочные анимационные вставки и в целом очень приятная стилизация одновременно под лубок и под советские фильмы-сказки Александра Роу. Образцовое семейное кино.

"Рыцари справедливости"

Фото: kinopoisk.ru

Сходу в топ премьер года, мрачнейшее кино о мести, при этом смешное и жизнеутверждающее. Мадс Миккельсен - в роли военного, который при активном содействии трёх чудаковатых технарей мстит за гибель жены нацистам-террористам, устроившим, согласно результатам независимого исследования, крупную аварию в метро. Впечатляющей амплитуды эмоциональные качели - от слёз навзрыд до хохота за пару минут. Плюс размышления о сути вещей, теории хаоса и всяком таком. И всё, чему полагается наличествовать в уважающем себя ревендж-муви - перестрелки, убийства, кровавая развязка - также на местах. (Рецензия)

"Мавританец"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм, основанный на мемуарах Мохаммеда Ульд Слахи, человека, который без малого полтора десятка лет провёл в тюрьме Гуантанамо, где американцы его подвергали мучениям ни за что. Джоди Фостер играет адвокатессу, вызвавшуюся пленника защищать, а Бенедикт Камбербэтч - военного прокурора, чьей задачей было, наоборот, довести дело до казни. Собственно, именно они здесь основные действующие лица, и цель фильма состоит не столько в том, чтобы рассказать историю жертвы американского режима, сколько в том, чтобы этот американский (читай: республиканский) режим как следует лишний раз пропесочить. (Рецензия)

"Воздушный бой"

Фото: kinopoisk.ru

Хлоя Грейс Морец теперь уже совсем большая и не хочет быть милой няшей, а хочет быть настоящей-пренастоящей актрисой и сильной-пресильной женщиной. В фильме "Воздушный бой" она в основном этим и занимается: изо всех сил актёрствует и демонстрирует силу. Её героиня - барышня, оказавшаяся на бомбардировщике во время Второй мировой. Экипаж - поголовно мужланы, которые, кажется, вообще ничего, кроме тупых сексистских шутеек, произнести не способны, а гостью они не по-джентльменски запихивают в кабинку нижней турели. Но стойкая девушка всё терпит стиснув зубы, ведь у неё важная миссия, а проблем хватает и без того: самолёт летит через грозу, где-то поблизости шныряют японские истребители, а тут ещё на крыле она замечает гремлина. И ей, конечно, никто не верит - прямо как в "Сумеречной зоне", только на этот раз исключительно потому, что она - женщина. Вот она и борется со всем сразу: с сексизмом, с непогодой, с японцами и с гремлинами, попутно исполняя чудеса акробатики, рядом с которым Летающий цирк Данилы Козловского отдыхает. Вся эта эклектичная и кое-как склеенная конструкция разваливается на лету, как истерзанный врагом и гремлинами самолёт. В конце концов, добиться своей единственной смысловой цели, то есть донести идею о том, что мизогиния - плохо (если кто не в курсе), а женщины способны на многое (и гремлина на скаку остановить, и в горящий фюзеляж войти), авторы могли бы и безо всей этой постмодернистской нелепицы.

"Аферистка"

Фото: kinopoisk.ru

Криминально-плутовской триллер о том, как мошенница, наживающаяся на пенсионерах - притом не выходя почти за рамки законодательства, по хитрой, но не слишком уж мудрёной схеме, - противостоит боссу русской мафии, чью маму эта гадина упрятала в дом престарелых. Первую играет Розамунд Пайк, и она чудо как хороша, чертовка. Второго играет Питер Динклэйдж, и он как-то не особо старается, не оправдывает ожиданий. Да и противостояние складывается не так уж напряжённо - режиссёр и сценарист чересчур явно занимает сторону героини Розамунд Пайк, что с этической точки зрения весьма и весьма странно. Но вообще ничего, по крайней мере нескучно. (Рецензия)

"Поворот не туда: Наследие"

Фото: kinopoisk.ru

Удивительные люди - отечественные локализаторы. Даже там, где название совершенно не требует креативного подхода, изначально имея указание на знаменитую франшизу, что-нибудь да изобретут. Так Wrong Turn: The Foundation превратилось в "Поворот не туда: Наследие". Хотя никакого "наследия" тут нет, это вообще не сиквел, а перезапуск. И перезапуск довольно радикальный: от оригинала остались условная локация - лес в Западной Виргинии - и лёгкая эксплуатация южного колорита. Колорит с реднеками и конфедератским флагом, впрочем, остаётся в городке возле леса, а в чаще, в которую устремляется очередная группа беспросветно тупоголовых (требование жанра) подростков, хозяйствуют не выродки-кровосмесители, любящие полакомиться человечиной, а изолированная секта луддитов. Секта насколько нелепая, настолько и жестокая. На их фоне соседние реднеки вообще нормальные ребята. Что вообще довольно странно: казалось бы, не найти более подходящего времени для реанимирования хоррор-франшизы про вырожденцев-южан. Но авторы ребута почему-то пошли другим путём, из трендов присыпав лишь немного борьбы с угнетением женщин. И заплутали в дебрях своего сомнительного оригинальничанья.

"Спасите Колю!"

Фото: kinopoisk.ru

Если вы думали, что российские комедии про то, как все пьют, остались там же, где пережили рассвет и закат, - в прошлом десятилетии - у нас для вас плохие новости. Итак, Дмитрий Нагиев играет уважаемого военкома (на самом деле играет он опять прапорщика Задова), который всех ухажёров своей дочери сплавляет подальше служить. Вот и опять. Но дочь в этот раз решительно настроена заставить отца прекратить безобразие и последнего вернуть. А у отца как раз юбилей. Ну и, значит, все по этому случаю гуляют, причём с размахом и последствиями в виде утопленного катера, застреленного барана, сожжённой бани. А военком между делом то поддаётся шантажу и угрозам дочери, то передумывает, вследствие чего бедного парня возят туда-сюда. Снято и смонтировано всё будто бы впопыхах, тяп-ляп, от количества склеек к середине фильма натурально укачивает, от всего остального возникает желание сидеть в углу, обняв колени, и плакать. Карательный кинематограф во всей красе.

"Спаситель"

Фото: kinopoisk.ru

Типичный боевик про вызволение заложницы из плена злодеев с массовой утилизацией последних, в котором по всем признакам должен был играть Лиам Нисон. Только вместо Лиама Нисона на этот раз - скромный темнокожий субститут в лице Гари Дурдана, мелькавшего где-то в "Кровавом четверге" и в куче всяких сериалов. Мало экшна и много болтовни. Особенно удручающее впечатление оставляют второстепенные роли Энди Гарсии и Сами Насери. Плюс аляповатая попытка присобачить к этой примитивной штамповке политический триллер с каким-то там заговором на верхах. И, повторимся, отсутствие Лиама Нисона. То есть смотреть решительно не на что.

"Персона"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм классика мирового кинематографа Ингмара Бергмана, в чьей фильмографии свыше шести десятков позиций, который он сам, на минуточку, считал - наряду с "Шёпотами и криками" - лучшей своей работой. И утверждал, что этот фильм спас его жизнь и творческий запал. Можно (и порой нужно) долго рассуждать о том, насколько трезво большие художники способны оценивать собственные произведения, но не прислушиваться к ним было бы по меньшей мере опрометчиво. Тем более что эта лента 1966 года действительно производит неизгладимое впечатление своей депрессивной рефлексией на тему личного космического одиночества, непродуктивности и неизбежности чувства вины, невыразимости и недоступности абсолютных истины и смысла, невозможности быть понятым не только окружающими, но и самим собой. Всё это Бергман умело и изящно раскрывает менее чем за полтора часа через сложное общение двух женщин, переживающих экзистенциальный кризис - актрисы, внезапно замолкшей во время сцены и переставшей говорить вовсе, и её сиделки, болтающей без умолку, наконец найдя идеального слушателя. В главных ролях - Лив Ульман и Биби Андерссон. Что ещё нужно для декадентского счастья скучающему мизантропу?

"Необратимость: Полная инверсия"

Фото: kinopoisk.ru

"Необратимость" 2004 года, одна из известнейших картин знаменитого провокатора и экспериментатора Гаспара Ноэ (этот статус он недавно подтвердил "Вечным светом") с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем, прославилась не только шокирующей десятиминутной сценой изнасилования в переходе, но и относительно оригинальной манерой повествования: сцены были смонтированы в обратном порядке - от последствий страшного преступления к беззаботной жизни ещё ничего не подозревающей жертвы. Это было интересно, небанально, а главное - концептуально обоснованно (см. название). Теперь зрителю предлагается версия, в которой всё выстроено в хронологическом порядке. Зачем она нужна - бог весть. Хотя сам Ноэ утверждает, что "хронологический порядок делает фильм максимально понятным и ещё более мрачным". Ну, ему виднее, наверное.

Также на экранах: российский хоррор "Дочь тьмы"; российская авантюрная комедия "Хищники"; австралийский мультик "Дерево желаний".