Что в кино: очередной боевик с Нисоном, Рената Литвинова и лютый трэш

Лиам Нисон спасает мексиканского пацана, Рената Литвинова правит кланом, российская комедия снова причиняет боль, поляки защищают Англию от немцев, французская девочка пропагандирует отказ от мяса.

"Заступник"

Фото: kinopoisk.ru

Вы таки будете смеяться, но Лиам Нисон опять играет отставного военного, который кого-то от кого-то спасает. На этот раз его герой - бывший морской пехотинец, а ныне грустный вдовец, владеющий убыточным ранчо. Спасать ему предстоит мексиканского немногословного сиротку от злых мексиканских бандитов. Для чего пацана нужно доставить из Аризоны в Чикаго. Поставил "Заступника" Роберт Лоренц, весьма заслуженный человек, спродюсировавший почти все фильмы Клинта Иствуда за последние двадцать лет, включая "Гран Торино". До этого Лоренц уже как режиссёр один фильм снял, но под руководством Клинта Иствуда, а тут решил сам попробовать, без Клинта Иствуда. И смастерил из гвоздей и необструганных досок очередной вестерн в формате роуд-муви наподобие "Логана" и тому подобных фильмов, почти ровненький, только беспросветно шаблонный, унылый, без единой свежей идеи.

"Северный ветер"

Фото: kinopoisk.ru

Всего лишь третий полнометражный фильм Ренаты Литвиновой, который, однако, на пару голов выше предыдущих. Фантастическая сюрреалистическая декадентская пьеса разыгрывается в постоянно трансформирующихся декорациях усадьбы, где каждый Новый год собирается процветающий дворянский клан. Процветающий ровно до момента трагической гибели одной девушки, невесты сына главы клана (играет её Рената, естественно). И далее всё у них катится по наклонной кувырком, вплоть до чудовищных психологических манипуляций и убийства, а тем временем во внешнем мире - альтернативном, очевидно, нашему - происходят различные нехорошие потрясения. Это, конечно, вещь ни на что не похожая, по-своему смешная, во-многом объективно нелепая, но чертовски изысканная, очаровательная и притягательная. Как будто Чехов и Борис Виан перепили шампанского с абсентом и уснули в бутафорском снегу. (Рецензия)

"Стендап под прикрытием"

Фото: kinopoisk.ru

Образцовая российская комедия категории "до боли стыдно смотреть". Вы только взгляните на эту "дрим-тим". Режиссёр - Олег Асадулин, снявший "Фобос. Клуб страха", "Тёмный мир: Равновесие", "Корпоратив" и "Маршрут построен" (полюбуйтесь оценками на "КиноПоиске"). Сценаристов двое. Первый - Михаил Зубко, автор "За гранью реальности" незабвенной студии Kinodanz (той самой, да) и продюсер фильма "Джентльмены, удачи!" (если не помните, не вспоминайте и живите счастливо). Второй - Константин Трофимов, написавший "Форсаж да Винчи" (жанр - кино с Александром Невским) и "Остров везения" (поклонники Светланы Ходченковой, держитесь подальше). В главных ролях - королева кринжа и утрированного уральского акцента Светлана Мазунина и сын Дмитрия Нагиева Кирилл. В эпизодах - Ефим Шифрин в роли ростовского "авторитета" и Владимир Епифанцев в роли доминатрикс. Тема - российские стендап-шоу и расследование дела о наркотиках. Если всего этого вам ещё недостаточно для того, чтобы определиться с решением, идти в кино или нет, нам остаётся только развести руками.

"Крылья урагана"

Фото: kinopoisk.ru

Ян Зумбах - чрезвычайно интересная историческая личность. Во время Второй мировой он с несколькими другими польскими лётчиками воевал в составе французских и британских ВВС, подбив более десятка нацистских самолётов. После войны занялся контрабандой и наёмничеством, приняв участие в ряде военных конфликтов в Африке. Погиб в 1986-м при загадочных обстоятельствах. Судьба, что и говорить, не из скучных. Но авторы британско-польского фильма Hurricane проигнорировали самое, пожалуй, интересное - послевоенные приключения - и сконцентрировались на том, как гордый польский летчик долбит фрицев в составе королевских войск. Ведь в образ благородного хоббита, спасшего Гондор, контрабанда и наёмничество, сами понимаете, не укладываются. На выходе - посредственный военный фильм (трёхлетней к тому же давности) со спецэффектами уровнем ниже среднего и скучной мелодраматической линией, ведущей в никуда. Внимание привлекает разве что играющий протагониста Иван Реон - Рамси Болтон больше не злодей (ну и ещё там есть Марчин Дорочиньский, которого мы теперь знаем как Василия Боргова из "Хода королевы").

"Поли"

Фото: kinopoisk.ru

Очередное детское кино про ребят и зверят от француза Николя Ванье ("Белль и Себастьян", "Расправь крылья"). Маленькая девочка после развода родителей переезжает с матерью из Парижа в какую-то деревню, затем в ту же деревню приезжает цирк, а в цирке том мучают пони. Девочка при содействии деревенских сверстников пони вызволяет и отправляется вместе с парнокопытным пешком в Италию, к отцу. Ну, дурёха потому что. Примитивная такая, в общем, добренькая киношка о любви к животным. Которая при этом демонстрирует, пожалуй, чересчур высокий уровень насилия (лошадке в спину огромный гвоздь вонзают) и навязчиво пропагандирует отказ от мяса.

"Огонёк-огниво"

Фото: kinopoisk.ru

Отечественный мультик по мотивам (сильно по мотивам) сказки Андерсена. Той самой, которая в числе прочих легла в основу замечательного фильма "Старая, старая сказка" с Олегом Далем. И лучше, ей-богу, этот фильм лишний раз пересмотреть. Потому что мультик довольно чудовищный. По сюжету в безымянном городе парень по имени Гончар, мечтающий построить фонтан, находит волшебное огниво, становится жадным козлом и обижает гиперактивную девочку по имени Огонёк. А та обижается, не понимает, что происходит, но в конце всё же разрушает злые чары. Выглядит мультик ужасно, как рисованный квест из первой половины "нулевых", со схематичными бледными задниками и однотипными бледными персонажами, звучит ещё ужаснее. Одна из четырёх песен, например, посвящена торговому павильону. Детишки ведь, знаете ли, обожают торговые павильоны.

"Денежный самолёт"

Фото: kinopoisk.ru

Исключительный экземпляр низкопробного копеечного трэша, умильно тщащийся изображать настоящий боевик. Оцените задумку: по небу в неком "нейтральном воздушном пространстве" летает самолёт-казино, в котором самые крутые бандиты мира играют во всякие азартные игры - от карт до "русской рулетки". И вот, значит, проштрафившемуся вору нужно этот суперохраняемый самолёт ограбить. Смотреть это убожество с предельно идиотским сюжетом без смеха решительно невозможно, зато рестлер Адам Коуплэнд, эдакая бюджетная канадская версия Хьюго Уивинга (ещё вы могли его видеть в "Викингах"), почувствовал себя почти настоящим актёром с почти настоящей главной ролью в почти настоящем кино.

"Папаши"

Фото: kinopoisk.ru

Трое отцов (двоих мы помним по "Идеальным незнакомцам") крайне недовольны романтическим выбором своих дочерей: одна крутит шашни с известным бабником, другая - того хуже, с рэпером, а третья вообще с женщиной, вдобавок иммигранткой, веганшей и левой активисткой. Консервативно настроенные папаши стараются нежеланных женихов и невесту от своих чад отвадить - "для их же блага" (в оригинале фильм так и называется). И придумывают дурацкие планы, в процессе реализации которых, естественно, влипают в глупые истории, а дочек только бесят. Лёгкая и совершенно ни на что не претендующая итальянская комедия - можно убить время, если совсем уж нечего делать.

Также на экранах: российская комедия "Понаехали"; российская мелодрама "Кто-нибудь видел мою девчонку?"; мюзикл певицы Сии "Мьюзик"; ещё одна российская комедия "Дважды два".