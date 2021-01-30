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Объявлен актерский состав спин-оффа "Викингов"

Новости
    30.01.2021, 17:10
Текст:   Козьма Лоханкин

Объявлен актёрский состав спин-оффа сериала "Викинги", недавно завершившегося шестым сезоном.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Как сообщает KP.RU, съёмки первого сезона состоялись в Ирландии и уже завершены.

Героями нового сериала, который называется "Викинги: Вальгалла", выступят мореплаватель Лейф Эрикссон, дочь мореплавателя Эрика рыжего Фрейдис Эриксдоттир, король Норвегии Харальд III Суровый, герцог Нормандии и король Англии Вильгельм I Завоеватель.

Итак, каст выглядит следующим образом: Сэм Корлетт (Лейф Эрикссон), Фрида Густавссон (Фрейдис Эриксдоттир), Лео Сатер (Харальд Суровый), Брэдли Фригард (король Кнуд Великий), Йоханнес Йоханнессон (Олаф Харальдсон), Лаура Берлин (королева Эмма Нормандская), Дэвид Оукс (эрл Годвин Уэссекский), Каролин Хендерсон (женская версия ярла Хакона Могучего), Поллианна Макинтош (королева Эльфгифу Йоркская) и Асбьёрн Крог Ниссен (ярл Кааре).

Шоураннер и сценарист "Вальгаллы" - Джеб Стюарт ("Крепкий орешек"). Создатели оригинального сериала Майкл Хёрст и Морган О'Салливан - исполнительные продюсеры.

Проект выйдет на Netflix ориентировочно в конце этого или начале следующего года.

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