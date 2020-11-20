Что в кино: смешной Де Ниро, психоделичный Ноэ, феминистское колдовство

"Афера по-голливудски"

Фото: kinopoisk.ru

Роберт Де Ниро играет неудачливого, но предприимчивого продюсера, который, чтобы расплатиться с долгами перед мафией и в целом поправить материальное положение своей конторы, придумывает мошенническую схему. Схема довольно простая: застраховать жизнь какого-нибудь актёра и подстроить несчастный случай на съёмках. Но всё, естественно, идёт не по плану. Старомодная, но милая комедия, наполовину буффонада, наполовину сатира, высмеивающая американскую киноиндустрию. "Однажды в… Голливуде", что называется, на минималках. (Рецензия)

"Вечный свет"

Фото: kinopoisk.ru

Гаспар Ноэ вновь подтвердил своё звание одного из самых эпатажных режиссёров современности. Его новая лента длится меньше часа, но за это время он легко и не без остроумия успевает провести параллели между кинематографом и религией, по своему обыкновению, экстравагантно жонглируя радикальными формами. Начинается всё как своеобразное погружение в киношное закулисье - мы наблюдаем за процессом съёмок весьма необычного (а как иначе?) фильма, кульминацией которого должно быть эффектное и выразительно обставленное аутодафе со сжиганием трёх барышень, среди которых героиня Шарлотты Генсбур, на ритуальном костре. Перманентный производственный ад, полный смешных и жутковатых эпизодов, постепенно переливается в форменный психоделический кошмар в лучших традициях Ноэ, сдобренный ироничными авторскими комментариями. Выдержит это не каждый, тем более не каждый - проникнется. Поэтому - строго для посвящённых ценителей. С крепким вестибулярным аппаратом.

"Взаперти"

Фото: kinopoisk.ru

Смышлёная девочка живёт вдвоём с матерью и сколько себя помнит прикована к инвалидной коляске. Но однажды начинает подозревать, что что-то тут не так. Сериал "Притворство" по реальной истории Джипси-Роуз Бланшар встречает "Мизери" - абсолютно без каких-либо откровений. Насквозь предсказуемый сюжет, однообразный, хотя и сносно работающий, саспенс, актуальная для нашего времени камерность. Плюс Сара Полсон, которую нечасто встретишь не в компании Райана Мёрфи. Что вкупе с вышесказанным довольно симптоматично. (Рецензия)

"Колдовство: Новый ритуал"

Фото: kinopoisk.ru

В 1996 году выходил такой аляповатый подростковый недоужастик "Колдовство" - про четырёх ведьмочек-школьниц, которые заигрались в чёрную магию, а с ней, как известно, шутки плохи. В наши дни ремейк не получает только то, что вообще не было снято, поэтому встречайте: современная версия "Колдовства". Если оригинальная картина страдала всеми возможными болячками дешёвой фантастики девяностых, заточенной под конкретную целевую аудиторию (в данном случае - затюканных девочек-аутсайдеров), то "Новый ритуал" обезображен рядом симптомов новейшего недуга - оголтелого стремления влезть в "прогрессивную" повесточку всеми возможными способами. С вышеуказанной целью сценаристка и режиссёр(ка) Зои Листер Джонс перевернула всё с ног на голову - и теперь квартет юных девиц не получает по заслугам за инфантильный эгоизм, а, наоборот, - воздаёт при помощи своего феминистского волшебства демонической патриархальной сволочи. Сволочь своё мировоззрение обозначает предельно чётко: "Мы - ваши правители и короли, не пытайтесь это изменить". Спасти эту конъюнктурную нелепицу, конечно, не может никакой Дэвид Духовны. А неловкий финальный выверт сюжета, указывающий на непосредственную преемственность по отношению к "Колдовству"-1996 (да, это, оказывается, не только ремейк, но и как бы сиквел) делает общую картину анекдотичной.

"Пункт назначения. Аквапарк"

Фото: kinopoisk.ru

Один из тех фильмов, которые своим появлением в широком российском прокате обязаны дефициту, спровоцированному пандемией. Дешёвый закос под слэшеры 80-х третьего эшелона, исчерпывающе описывающийся тремя словами: аквапарк, выпускной, убийства ("Пункт назначения" тут, разумеется, совершенно ни при чём). Остальное - суета. Буквально. Без малого час все чего-то суетятся, выясняют отношения, крутят шашни, дерутся, потом некий злоумышленник при помощи двух больших острых лезвий превращает одну из водных горок в человеческую мясорубку, и подростки по очереди в неё попадают. Выглядит зрелищно, и всё бы ничего, если бы не идущий в довесок сюжет, чудовищно громоздкий и невнятный.

"Союз зверей: Спасение двуногих"

Фото: kinopoisk.ru

Мэр технологически переразвитого города будущего вдруг решает избавиться от людей и оставить только послушные, аккуратные и удобные в управлении машины. Исправлять произвол коменданта цифрового концлагеря берутся братья меньшие - и деятельно доказывают, что никакими железяками пушистого товарища не заменишь. В ходе повстанческой борьбы они "внезапно" выясняют, что искусственный интеллект ещё опаснее, чем казался. Откровенно дурацкий немецкий мультфильм, в котором сборная команда домашних и уличных животных даёт отпор технократии. Выглядит это ещё более нелепо, чем звучит. Рейтинг на IMDb 3.9 соврать не даст.

Также на экранах: "Бег" и "Смертельные иллюзии" - российские триллеры соответственно про бегуна-экстрасенса и про фокусников; грузинский артхаус "Преступный человек"; российская комедия "Понаехали"; драма с Катериной Шпицей и Александром Яценко "Молодое вино"; испанский альманах с говорящим названием "Карантинные истории".