Вышел русский трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ

На YouTube опубликован русский трейлер художественного фильма "Вечный свет" (Lux Æterna), постановщиком которого выступил Гаспар Ноэ ("Падаль", "Содомиты", "Экстаз").

Главные роли в ленте сыграли Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль. По сюжету Генсбур соглашается исполнить в первом фильме Даль роль сожженной на костре ведьмы, но бардак на съемках, технические и психические проблемы и прочее постепенно погружают работу над картиной в "хаос чистого света".

Премьера Lux Æterna состоялась в прошлом году на Каннском МКФ.

В России - с 19 ноября.

Оригинал трейлера смотрите здесь.