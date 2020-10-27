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Вышел русский трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ

Новости
    27.10.2020, 16:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован русский трейлер художественного фильма "Вечный свет" (Lux Æterna), постановщиком которого выступил Гаспар Ноэ ("Падаль", "Содомиты", "Экстаз").

Фото: youtube.com
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Главные роли в ленте сыграли Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль. По сюжету Генсбур соглашается исполнить в первом фильме Даль роль сожженной на костре ведьмы, но бардак на съемках, технические и психические проблемы и прочее постепенно погружают работу над картиной в "хаос чистого света".

Премьера Lux Æterna состоялась в прошлом году на Каннском МКФ.

В России - с 19 ноября.

Оригинал трейлера смотрите здесь.

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