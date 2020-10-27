Вышел русский трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ

Фото: kinopoisk.ru
На YouTube опубликован русский трейлер художественного фильма "Вечный свет" (Lux Æterna), постановщиком которого выступил Гаспар Ноэ ("Падаль", "Содомиты", "Экстаз").
Главные роли в ленте сыграли Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль. По сюжету Генсбур соглашается исполнить в первом фильме Даль роль сожженной на костре ведьмы, но бардак на съемках, технические и психические проблемы и прочее постепенно погружают работу над картиной в "хаос чистого света".
Премьера Lux Æterna состоялась в прошлом году на Каннском МКФ.
В России - с 19 ноября.
Оригинал трейлера смотрите здесь.