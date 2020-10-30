Что в кино: Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй против детей

Фаворит бокс-офиса предстоящих выходных - конечно, "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй, но и помимо них есть из чего выбрать. Дурацкая буффонада с Де Ниро, самый скандальный российский фильм года, просто хороший российский фильм, парочка хорроров и даже настоящий грайндхаус.

"Дедушка нелёгкого поведения"

Фото: kinopoisk.ru

Роберт Де Ниро играет пенсионера, которого дочь (Ума Турман) забирает жить к себе. Дед этим обстоятельством недоволен, а ещё более недоволен его малолетний внук, которому приходится освободить свою комнату и переселиться на чердак. Внук объявляет деду войну, и они принимаются строить друг другу козни. Но в конце концов, конечно, примиряются и сближаются. Завязка, по сути, служит предлогом для разворачивания оголтелой буффонады: дети и старики - помимо Де Ниро здесь ещё есть Кристофер Уокен и Чич Марин -потешно валятся с ног, получают мячами по голове и между ног, Роб Риггл в роли зятя кричит от вида гениталий тестя, кому-то достаётся тортом в лицо. Дурацкая, но по-своему даже милая развлекалочка для не слишком взыскательного зрителя.

"Ведьмы"

Фото: kinopoisk.ru

Роберт Земекис, Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон производят ревизию сказки Роальда Даля про ведьм, которые ненавидят детей. Сказка в ходе ревизии, естественно, актуализируется: в главных ролях - чернокожие, на стене - портрет Мартина Лютера Кинга, black lives - matter. Горячие поклонники предыдущей экранизации, за авторством Николаса Роуга, негодуют, но вообще всё не так уж плохо. По крайней мере, когда на экране Энн Хэтэуэй. Кроме неё смотреть особо, честно говоря, не на кого и не на что, но и этого достаточно - настолько она бесподобна. Правда, к сожалению, половину её стараний портит дубляж, не дающий насладиться придуманным Хэтэуэй для своего образа совершенно невероятным акцентом. Хотя бы в оригинальном трейлере послушайте, оно того стоит. (Рецензия)

"Папина дочка"

Фото: kinopoisk.ru

Отец-одиночка, вдовец, каждый вечер рассказывает своей дочери сказки собственного сочинения. Но дочь взрослеет, и сказки ей уже не нужны, а нужен мальчик из класса. Из-за чего страдают отец и его альтер эго - прекрасный принц из тех самых сказок, который живёт в волшебной стране вместе с другими персонажами, и мир этот представляет собой что-то вроде киностудии с постоянной текучкой кадров: персонажи постепенно из центральных становятся второстепенными и буквально исчезают, отправляясь в Забытье. Что, собственно, с принцем и происходит.

По всем параметрам эта история должна была стать мультиком от Pixar, собрать сотни миллионов в прокате и получить "Оскар", но что-то, очевидно, пошло не так, и она стала фильмом Мишеля Хазанавичуса с Омаром Си. В принципе, тоже неплохо, но как-то без прыгающей лампочки в начале и большеглазых анимированных моделек не то.

"Игра смерти"

Фото: kinopoisk.ru

Несколько подростков находят настольную игру, по правилам которой им нужно убить 24 человека, иначе у них будут взрываться головы. И они приступают. Вот. Такая сплэттер-версия "Джуманджи" за три копейки: кровища, мозги, кого-то машиной пополам переехало, кишки по дороге размазало, башка делает "бдыщ!" Выглядит при этом стильненько, нажористо, вроде бы какой-то даже социальный комментарий присутствует, не зря ж по фестивалям катали. Если бы не пандемия, конечно, вряд ли бы этот фильм - 2017, на минуточку, года выпуска - оказался у нас в широком прокате. Так что, ценители, не пропустите.

"Пустошь зла и тьмы"

Фото: kinopoisk.ru

Мистический хоррор Брайана Бертино, до этого снявшего весьма симпатичное и оригинальное монстр-муви "Монстры существуют". Брат и сестра приезжают на ферму в Техасе, чтобы помочь матери ухаживать за умирающим отцом. Мать настоятельно им советует убираться восвояси, а затем (якобы) самоустраняется в хлеву. Выясняется, что ферму по какой-то причине (природу, может, любит, чёрт его знает) облюбовал сам дьявол, и всех, кто там находится, он давай терроризировать по-разному. Выключателем по ночам щёлкает, по телефону звонит, мёртвой матерью оборачивается и другими людьми. И всё это, конечно, жутко и интересно, атмосфера там, саспенс, фигуры в дверных проёмах, мертвецы левитируют, но вообще ни к чему и никуда не ведёт. Кроме, пожалуй, вывода, что дьявол злой, и его стоит опасаться.

"Аутло"

Фото: kinopoisk.ru

Так называемый "русский ответ Гаспару Ноэ" (очередной) добрался-таки, к немалому удивлению многочисленных скептиков, до широкого проката. Дебютантка Ксения Ратушная сняла кричаще - вопяще даже - провокационное кино, вложив немало сил в то, чтобы провокация удалась. И не слишком позаботившись обо всём остальном. Зато в провокации тут - да, нехватки никакой не чувствуется, скорее - совсем наоборот. Создательница "Аутло" с этим заметно переусердствовала, напихав в своё произведение как можно более пикантного, эпатажного, вызывающего и гротескного. Основные сюжетные линии, если их вообще можно так назвать, сводятся к следующему. Девица и её дружки "позволяют себе всё" (это цитата, и её надо понимать предельно буквально), за что расплачивается перед своим "хозяином" из силового ведомства животным подчинением. Старшеклассник влюбляется в гоповатого друга и мастурбирует на его фотографии в ванной. Советский генерал (часть действия проходит в восьмидесятых) предлагает своему зятю-офицеру закрутить роман с танцовщицей, и тот в итоге влюбляется в трансвестита. Нарочито пошлый гламур навязчиво контрастирует с пространством серых панелек, кого-то с неубедительным весельем просто так убивают в обшарпанном супермаркете, все вокруг - включая священника, экая оригинальность - из последних сил предаются пороку, время от времени не к месту вворачиваются упоминания то Набокова, то де Сада (нет, серьёзно). В общем, полная "свобода", которую предлагается увидеть на самом её пределе. Только с такой, мягко говоря, однобокой оптикой открыть кому-то глаза или хотя бы просто сообщить что-то новое довольно трудно. "Аутло" и не сообщает.

"Как Надя пошла за водкой"

Фото: youtube.com

Две сестры живут на даче, им там страшно, одиноко, дача нуждается в ремонте, поэтому младшая притаскивает в дом мужика. К которому они далее клеятся. А у мужика есть жена, и он её называет не иначе как Псина. Ненавидит потому что, и есть за что, но уйти не решается, мучается. Отчего пьёт.

Маленький киноспектакль, полученный из киноспектакля ещё меньше путём приделывания к нему продолжения. Стилизация под Чехова, русская тоска, русская смерть (так, кстати, назывался киноспекталь поменьше), русский конец света, прекрасные роли Евгения Цыганова и Яны Трояновой. Скромно, но очень симпатично. (Рецензия)

"Ночной конвой"

Фото: kinopoisk.ru

Французская драма о полицейских, которым приходится конвоировать таджика-нелегала в аэропорт, откуда несчастного должны отправить домой. На родине бедолагу ничего хорошего не ждёт: будучи оппозиционером суровому таджикскому режиму, он подвергался пыткам, от которых сбежал. Во всяком случае, так говорит он сам. Жесткосердного французского судью это не убедило, и вот троица в синей форме везёт среднеазиатского гостя в аэропорт имени Шарля де Голля. Одна из них беременна от второго. Этот второй - негр-хохмач (его играет всё тот же Омар Си, и следует сказать спасибо локализаторам, не назвавшим фильм, в оригинале именовавшийся Police, как-нибудь типа "3+1"). А третий - просто унылый, мрачный и раздражительный тип. Женщина выдвигает идею подопечного отпустить и таким образом спасти. Незваный папаша её ребенка склоняется к тому, чтобы авантюру поддержать ("во всём" - угадайте, к чему всё идёт у этих двоих). Третий же - небезосновательно, но очень уж вяло сопротивляется альтруизму сентиментальных коллег. Сценарий изо всех сил пытается казаться глубоким, а персонажи - интересными, для чего некоторые сцены даже показаны несколько раз - как бы глазами разных героев. Толку от этого мало, потому что сценарий так и остаётся прямым и плоским, а герои - скучными функциями.

"Повелитель драконов"

Фото: kinopoisk.ru

Прагматичные немцы решили как следует попаразитировать на успехе замечательной трилогии Dreamworks, чего совершенно не скрывают: здоровенная отсылка на "Как приручить дракона" обнаруживается в самой завязке и влияет на сюжет. А он следующий: юное и очень добродушное чешуйчатое существо вместе со своей прямоходящей и смахивающей на грызуна подружкой отправляется на поиски мифического драконьего рая на земле. По пути, в городе, дракон встречает проходимца и мелкого воришку, который ради мимолётной выгоды представляется, собственно, Повелителем драконов. И соглашается сказочным существам помочь с поисками. И в результате, представьте себе, оказывается, настоящим Повелителем драконов - избранным сподвижником крылатых рептилий из какого-то там пророчества. Параллельно миссии компании приходится побороть супердревнего суперзлого супердракона, у которого в приспешниках - угловатые гномы, похожие на юнитов из третьего "Варкрафта". Графика (да и всё остальное) тут вообще не шибко притязательная. Ну так уровню голливудского оригинала взяться и неоткуда. И ругать "Повелителя", в общем-то, не за что.

"Глубже!"

Фото: kinopoisk.ru

В кино всё ещё можно увидеть один из самых неоднозначных отечественных фильмов этого года. Снял его Михаил Сегал, имеющий в своей фильмографии ряд вполне достойных внимания работ (вот тут, в частности, мы писали про его "Слоны могут играть в футбол"). "Глубже!" явно задумывался как opus magnum режиссёра - по крайней мере, на ближайшие несколько лет. Куча молодых модных звёзд - Александр Паль, Любовь Аксёнова, Семён Трескунов, Антон Лапенко и так далее - при поддержке Сергея Бурунова, Игоря Верника, Игоря Угольникова и других. Вереница актуальных и прозрачных до карикатурности пародий, отсылочек (в том числе - самому себе) и пасхалочек. Столько ехидных комментариев в отношении самых разных элементов текущей повестки не найдёшь даже в нескольких последних романах Пелевина и Проханова. Сегал, рассказывая историю театрального режиссёра, который от безнадёги переквалифицировался в постановщика порнухи, откровенно дурашливо, порой - обескураживающе толсто, порой - чрезвычайно остроумно, лупит по всем целям подряд с демонстративным и, возможно, не вполне искренним беззлобием. И за этим фантасмагорическим фейерверком теряется цель основная, ради которой это всё, казалось бы, и должно было затеваться. Хотя ближе к финальным титрам крепнет ощущение, что таковой и не было вовсе.

"Сияние"

Неисчерпаемый источник вдохновения и цитат для нескольких поколений хоррормейкеров (и головной боли - для Стивена Кинга). Или просто - один из лучших фильмов ужасов в истории (кто-то скажет - лучший, и много ли найдётся охотников это оспорить?). Признанный шедевр великого Стэнли Кубрика, далеко шагнувший за рамки жанра, с тех пор изменившегося навсегда. Какие тут ещё нужны рекомендации?

Также на экранах: "Вдова" - русская "Ведьма из Блэр"; французская криминальная комедия с Изабель Юппер "Крёстная мама"; британская постановка "Дяди Вани" с Тоби Джонсом и Ричардом Армитеджем; "Мадам парфюмер" - ещё одна французская комедия; документалка с видами природы США "Наедине с природой".