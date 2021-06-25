Аналог COVID-19 выявлен у людей, живших за 20 тысяч лет до нас

Международная исследовательская группа изучила генетику древних людей, умерших в Восточной Азии порядка 20 тысяч лет назад, и установила, что причиной смерти многих из них была эпидемия коронавируса.

Свои выводы ученые обнародовали в журнале Current Biology, а коротко об исследовании рассказывает Phys.org. В нем принимали участие генетики из университетов Квинсленда, Аризоны, Калифорнии в Сан-Франциско и Аделаиды.

Ученые обнаружили, что эпидемия коронавируса, подобная современной, разразилась в Восточной Азии более 20 тысяч лет назад. Следы вспышки этого заболевания удалось найти в геноме людей того времени.

Примечательно, что ученым помог современный опыт. Авторы работы пишут, что за последние 20 лет произошло три вспышки эпидемических тяжелых коронавирусов. В 2002 году в Китае произошла вспышка коронавируса SARS-CoV, унесшая жизни более 800 человек. Затем на Ближнем Востоке появился коронавирус MERS-CoV, из-за которого умерли более 850 человек. А в 2019 году SARS-CoV-2 привел к пандемии COVID-19, из-за которой по всему миру погибло уже 3,8 миллиона человек.

В своем исследовании международная команда использовала данные проекта 1000 Genomes Project. Так называется крупнейший общедоступный каталог общих генетических вариаций человека. С помощью этих данных ученым удалось проследить изменения в генах человека, кодирующих взаимодействующие белки SARS-CoV-2.

"Современный человеческий геном содержит информацию об эволюции, насчитывающую десятки тысяч лет, - говорит профессор Кирилл Александров из Альянса синтетической биологии CSIRO-QUT. - Это подобно тому, как изучение колец дерева дает нам представление об условиях, в которых оно росло".

Исследование эволюции генома человека и показало, что за тысячи лет до нас в мире разразилась еще одна масштабная эпидемия коронавируса. По словам Александрова, эволюционный анализ был применен к набору геномных данных человека. Это помогло обнаружить доказательства того, что предки современных жителей Восточной Азии пережили эпидемию заболевания, вызванного коронавирусом, похожим на COVID-19. Пандемия тогда охватила обширную территорию, на которой сейчас расположены Китай, Япония, Монголия, Северная Корея, Южная Корея и Тайвань.

"Развивая более глубокое понимание древних вирусов, мы получаем лучшее представление о том, как геномы различных человеческих популяций адаптировались к вирусам, которые недавно были признаны важным двигателем эволюции человека, - говорит профессор Александров. - Еще одним важным ответвлением этого исследования является способность идентифицировать вирусы, которые вызывали эпидемии в далеком прошлом и могут сделать это в будущем".

По его словам, результаты проведенного исследования уже позволяют составить список потенциально опасных для человека вирусов. Такой каталог позволит заранее разработать средства диагностики, вакцины и лекарства на тот случай, если древние вирусы вернутся в наш мир.