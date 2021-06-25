Антонов: На сегодня нет подвижек в вопросе дипсобственности РФ в США

В решении вопроса о российской дипломатической собственности в США на сегодняшний день нет подвижек, но Москва продолжит бороться. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле. Это, конечно, негативно влияет на настрой, но я хочу вам сказать, что мы будем продолжать бороться и будем требовать возвращения российской дипломатической собственности", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, американская сторона ему заявила, что Россия может продавать или приобретать новые здания для дипломатической собственности, но для вновь приобретенных объектов Вашингтон дипломатического статуса не предоставит.

Антонов также отметил, что российская дипсобственность является одним из центральных вопросов в разговоре с США.

Напомним, 2 сентября 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. При этом первые два здания являются госсобственностью РФ и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Россия арендовала.