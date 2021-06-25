AP: США оставят в Афганистане военных для охраны дипломатов и аэропорта

Вывод основной части американских войск из Афганистана, включая командование, должен завершиться ко Дню независимости (4 июля), или вскоре после него. Такую информацию распространило агентство Associated Press, ссылаясь на источники в американской администрации.

По их данным, после этого в стране останутся 650 солдат для охраны дипломатов. Еще несколько сотен американских военных будут до сентября помогать турецким военнослужащим обеспечивать безопасность в аэропорту Кабула, пишет РИА Новости.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в истории Соединенных Штатов. Войска должны быть выведены к 11 сентября. Пентагон сообщал уже, что процесс идет с опережением графика. В Афганистане находились около 10 тысяч военных из стран НАТО и партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американцев. Их основная задача - обучение и подготовка афганских сил безопасности.