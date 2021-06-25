ЦБ лишил лицензии саранский Актив Банк

Банк России отозвал лицензию у Актив Банка. Он работал в Мордовии и Ульяновской области, занимал 192-е место в банковской системе по размеру активов.

По оценке Банка России, значительную часть кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды, банк камуфлировал свои проблемы: занижал резервы на возможные потери по ссудам, завышал стоимость имущества, совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.

Исполнение предписания Банка России о доформировании резервов приводило к снижению капитала банка более чем на 40% при одновременном нарушении ряда обязательных нормативов. "Данные обстоятельства свидетельствовали о наличии в деятельности АКТИВ БАНКа реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении Банка России.

Кроме того, по данным ЦБ, Актив Банк неоднократно нарушал антиотмывочное законодательство.